Музика
Кулинарни
200 000 за Куката
Автор: Екип Ruse24.bg 15:10
©
виж галерията
Звездата от "Под прикритие" Мариан Вълев кара електрическо возило

Актьорът Мариан Вълев бръмчи с чисто нов джип БМВ! Звездата от "Под прикритие", който изиграва гениалния образ на Росен Гацов-Куката, явно печели доста добре, въпреки че скоро не сме го виждали нито на големия, нито на малкия екран.

Преди седмици екранният кримигерой бе засечен в идеалния център, докато шофира изглеждащата като чисто нова за него придобивка. Вълев с бърз ход се движи пеша. През това време актьорът не спира да говори по телефона. Изведнъж се спира пред паркирано огромно бяло БМВ и се мушка в него. Слага колана си, за разлика от много други. И потегля. Прави обратен завой в района на "Александър Невски". След което се оглежда внимателно и с мръсна газ потегля в неизвестна посока.

Проверка на "България Днес" установи, че луксозният автомобил на актьора струва близо 200 хил. лв. Колата на Куката е пълна с всякакви екстри, а това допълнително оскъпява стойността на джипа, който е на ток. БВМ-то на Вълев е най-големият в електрическата гама на автомобилната компания.

От години Вълев си пада по скъпи возила. Преди време той бе засечен с луксозен "Астън Мартин", чиято цена се равнява на няколко годишни заплати на обикновения българин.

Преди време екранният Куката призна, че се отказва от актьорството. И иска да се посвети на работа зад камерата - като режисура, сценарии. Явно това му носи доста пари, щом може да си позволи подобна кола.

Връща се към професията само заради продължението на "Под прикритие", което в момента се снима и трябва да излезе на бял свят догодина. Така Вълев отново се събира с колегите си и добрите си приятели Захари Бахаров, Владо Пенев и други.

"Най-накрая, след 10 години чакане, отново ще вляза в познатото си амплоа. Тази роля на Куката върви паралелно с моя живот. Понякога се усещам, че съм Куката и в реалния живот. Сякаш този персонаж е второто ми "аз", сподели в интервю за Нова тв преди месец Вълев.

В същото време според слуховете Куката ще става баща. Клюкари твърдят, че 56-годишният актьор очаква бебе от приятелката си - бившата гимнастичка Цвети Стоянова. Това обаче не е потвърдено от нито един от звездната двойка, която така или иначе мълчи публично за връзката си. Двамата имат разликата от близо 25 години, но живеят под един покрив от дълго време. Именно Стоянова вдъхнови любимия си за първия му филм зад камера - "Лошо момиче". В него главната героиня е бивша шампионка по художествена гимнастика, преминала през ада - точно като живота на самата Стоянова.

След "Лошо момиче" Куката продължи с още една авторска лента - "Чалга". В актьорския състав този път влезе самата Цвети.

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията.
