|7 притеснителни знака, че изнемощяваме психически
За менталното здраве не се говори много. Всички си обръщаме внимание, когато ни заболи нещо, но когато имаме чувството, че душата ни страда, преглъщаме всичко, таим емоциите си и лепваме фалшивата усмивка на лицето си.
Менталното здраве е тема, която не бива да замитаме под килима, защото именно заради разклатена психика могат да се появят още редица здравословни проблеми, за които дори не сме подозирали. Аз вярвам, че всичко започва първо с мисълта ни и ако тя е изтормозена и тревожна, то това неминуемо ще се отрази върху тялото ни.
Така например започват толкова популярните напоследък паник атаки, при които човек има чувството, че умира, получава ужасяващи физически симптоми, но след обстойни прегледи става ясно, че е в цветущо здраве. И тогава започват въпросите... Какво се случва с мен? Може би не могат да открият причината? Може би е коварна болест? Може би полудявам?
Истината е, че всичко идва от мислите и емоциите ни и е много важно да се погрижим за комфорта на душата, за да можем да осигурим и комфорт на тялото.
Edna.bg представя няколко симптома, които могат да ви служат като ранно предупреждение, ако усетите, че вие или ваш близък е на ръба на емоционално изтощение.
Дразнят те най-малките неща - усещаш, че избухваш много по-лесно, има неща, които те палят на мига и прагът ти не непоносимост към околните е станал доста по-нисък от обичайното.
Усещаш, че ти липсва мотивация - чувстваш, че не можеш да свършиш нищо, а и нямаш желание за каквото и да било - работа, срещи с приятели, правене на планове.
Получаваш паник атаки по-често от обичайното - чувството ти на тревожност не те напуска, стомахът ти е свит почти поястонно и си под напрежение във всеки един момент.
Имаш проблеми със съня - чувстваш се много изморена, но просто не можеш да заспиш или заспиваш, но сънят ти е неспокоен и се будиш често.
Разстройваш се от незначителни неща - готова си да заплачеш практически за всичко и очите ти се насълзяват дори без причина.
Чувстваш се замаяна и отпаднала - когато човек преминава през трудна емоционална фаза в живота си, това са най-честите физически симптоми, които се проявяват.
Ставаш безразлична и безчуствена - обикновено тези емоции бушуват толкова силно в нас, че в един момент губим връзка със себе си и околните и ставаме безчувствени и безучастни към живота. В този момент сякаш сме изгубили всякаква надежда, но никога не е така. Нещата никога не са само черни и е хубаво да го запомним, ако някога се почувстваме по този начин.
