Механик предупреди за проблем с автомобилите от най-големия пазар в Европа
Германският пазар на коли втора ръка е привлекателен за много купувачи основно заради огромното разнообразие от предложения. Това позволява и постигането на по-ниска цена, която е от решаващо значение. Освен това, вкараните от Германия автомобили предлагат по-богато оборудване, пише Automedia.bg.
Именно голямото разнообразие и наличност са една от причините за големия интерес, но е добре да се знае, че знае, че тези коли могат да имат проблеми при преминаването на техническия преглед. А той е задължителен, когато става въпрос за внесен от чужбина автомобил.
Един от тези проблеми е "ръжда под боята“, категоричен е механик, цитиран от изданието 20minutos.es. Той посочва, че тя се появява заради многото сол, която се изсипва по пътищата на Германия през зимата. Тя се натрупва по шасито и може да причини сериозен дефект, който да попречи на преминаването на технически преглед.
Освен това превозното средство вече не е "безопасно“, като проблемът засяга не само масовите модели на Volkswagen и Opel, но и автомобили от премиум марки като BMW, Mercedes, Porsche и Audi.
