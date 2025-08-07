Новини
Нови разкрития от Помпей: Хората са се завърнали да живеят там малко след изригването
Автор: Екип Ruse24.bg 22:10Коментари (0)47
Нови разкрития на археолозите показват, че хората, населяващи земите на Неаполския залив, са се завърнали да живеят в Помпей, след като градът е бил унищожен от изригването на вулкана Везувий, пише BBC

Според археолозите част от оцелелите, които не са можели да си позволят да стартират нов живот далеч от покрития в пепел град, са се завърнали в Помпей. Предполага се, че към тях са се присъединили и преселници, които са търсили място, на което да се установят. 

Преди да изригне Везувий Помпей е помещавал 20 000 души. Вулканът изригва през 79 година. 

В свое изявление в сряда археолозите, работещи на терен, съобщиха, че теорията за повторното населяване на града може би ще се окаже вярна, тъй като последните разкрития индикират именно това. 

"Благодарение на новите открития, картината сега е много по-ясна - след 79 година хора са се завръщали на мястото, за да създадат нещо като лагер или фавела около останалите руини", заяви директорът на разкопките Габриел Зучтриегел. 

Според археолозите хора са живели на мястото до 5 век. 

Според учените поселниците не са имали инфраструктура и услуги, типични за римските градове от тази епоха. Те обаче са успявали да намерят ценни предмети от останките от града. 

Смята се, че хората са живеели на горните етажи на къщите - над пепелта. Ниските етажи са били превърнати в мазета.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Миризмите от дейността на "Оргахим Резинс" в Русе са под допустимите европейски норми
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Лекар каза коя е най-голямата грешка на плажуващите. Никога не го правете!
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Опасност от водна криза! Община Шумен с апел към МОСВ относно язовир "Тича"
Вижте участъците по АМ "Тракия", където ще се осъществява контрол на средната скорост
