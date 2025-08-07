ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови разкрития от Помпей: Хората са се завърнали да живеят там малко след изригването
Според археолозите част от оцелелите, които не са можели да си позволят да стартират нов живот далеч от покрития в пепел град, са се завърнали в Помпей. Предполага се, че към тях са се присъединили и преселници, които са търсили място, на което да се установят.
Преди да изригне Везувий Помпей е помещавал 20 000 души. Вулканът изригва през 79 година.
В свое изявление в сряда археолозите, работещи на терен, съобщиха, че теорията за повторното населяване на града може би ще се окаже вярна, тъй като последните разкрития индикират именно това.
"Благодарение на новите открития, картината сега е много по-ясна - след 79 година хора са се завръщали на мястото, за да създадат нещо като лагер или фавела около останалите руини", заяви директорът на разкопките Габриел Зучтриегел.
Според археолозите хора са живели на мястото до 5 век.
Според учените поселниците не са имали инфраструктура и услуги, типични за римските градове от тази епоха. Те обаче са успявали да намерят ценни предмети от останките от града.
Смята се, че хората са живеели на горните етажи на къщите - над пепелта. Ниските етажи са били превърнати в мазета.
