Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
Автор: Цвети Христова 14:09Коментари (0)48
©
виж галерията
Днес рожден ден празнува една от най-големите легенди на Холивуд. Мелани Грифит е родена на 9 август 1957 г. в Ню Йорк. Американската актриса е носител на "Златен глобус" през 1988 г. за филма "Работещо момиче“. Филмът й носи номинация за "Оскар" и е хит в боксофиса. Родена е в актьорско семейство. Дъщеря е на актрисата Типи Хедрен, известна с участието си във филма на Хичкок "Птиците“. 

Тя участва в реклама едва на 9-месечна възраст. Дебютът й в киното е през 1975 г. в трилъра на Артър Пен "Среднощни ходове", където едва 17-годишна има гола сцена. Следват поредица от неуспешни филми, докато не изиграва ролята на наркоманка във филма "Още един ден в рая“ (1998). След това следва и силно участие във филма "Луди в Алабама“ (1999). 

След този краткотраен успех се снима само в малки роли в независими филми. По време на снимките на филма Two Much (1995) Мелани се влюбва в опитващия се да пробие в Холивуд испанец Антонио Бандерас. Тя твърди, че това е било любов от пръв поглед. Скоро двамата сключват брак и през септември 1996 г. им се ражда дъщеря. Бракът им продължава 18 години, до 2014 г., когато двойката обявява "приятелския" си развод.

В кариерата си има номинация за "Оскар" и BAFTA през 1989 и 1990 г. (за "Работещо момиче"), 2 награди и 4 номинации за "Златен глобус", номинация за "Еми" (за сериала "RKO 281" през 2000 г.), номинация от Австралийския филмов институт (за "The Night We Called It a Day" от 2003 г.) и много други.

Мелани се е омъжвала четири пъти за трима мъже - два пъти за Дон Джонсън и за Стивън Бауър и Антонио Бандерас. Актрисата има 3 деца. Любопитен факт от нейния живот е, че среща първия си съпруг Дон Джонсън, когато е само на 14, и двамата имат връзка в продължение на 4 години преди да се оженят. Дъщеря им Дакота Джонсън също е актриса. Мелани Грифит се омъжи за Джонсън през 1976 година. Дъщеря им Дакота се роди през втория им брак, който продължи от 1989 г. до 1996 година. Грифит беше омъжена за Стивън Бауър от 1981 г. до 1989 година, като двамата имат син Александър. От брака с Антонио Бандерас актрисата има дъщеря Стела на 21 години.

Едва 23-годишна Мелани става жертва на катастрофа на "Сънсет булевард" в Холивуд, в резултат на която трябва да пие силни болкоуспокоителни заради травма на гръбначния стълб. Тя се пристрастява към тях и до ден-днешен се бори със зависимостите си.

Още по темата: общо новини по темата: 420
09.08.2025 »
09.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
предишна страница [ 1/70 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
20:24 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
14:04 / 07.08.2025
Актуални теми
Закупуване на самолети F-16
Кабинетът "Желязков"
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Здравко Жилов загуби брат си, снаха си и двете им деца при пожар
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: