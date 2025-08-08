ЗАРЕЖДАНЕ...
|Палеонтологът Владимир Николов с подробности за новите динозавърски открития в България
Той разказа за приключилата преди дни поредна палеонтологична експедиция в Трън. "Тази година открихме две нови кости от динозаври – едно доста голямо ребро и една друга, все още неопределена кост. Открихме и останки от много други животни, които са живели редом с динозаврите, включително около половин дузина зъби от поне два вида крокодили, доста фрагменти от костенурки, няколко люспи, зъб и прешлен от панцерни щуки и фрагменти, които може би принадлежат на жаби.“
Останките са отпреди 83 милиона години, уточни палеонтологът. Тогава териториите на днешните български земи са били част от Къснокредния европейски архипелаг, който се е простирал от днешна Западна Европа до териториите на днешна Турция. Находището край Трън е пространствено ограничено, отбеляза Николов. "Тези скали по някакво стечение на геоложките процеси се разкриват само там. Никъде в района не успяваме да открием същите скали, в които има останки. Но находището е достатъчно голямо, за да могат дори нашите внуци да работят там и да откриват вкаменелости от динозаври“, допълни той.
Гостът коментира достоверността на документалните филми за динозаври. "Фосилите могат да кажат много, включително за това каква е била екологията и поведението на тези животни, но те не могат да разкажат цялата картинка. За да направиш един документален филм, който проследява ежедневието на динозаврите, трябва да запълниш доста празнини с голяма доза спекулации. Въпросът е дали тези спекулации се основават на реални научни данни и обосновани предположения или са плод на художествено мислене“, отбеляза ученият. Според него оригиналният сериал "В света на динозаврите“ ("Walking with Dinosaurs“) намира баланса между кино и достоверно представяне на фактите. "Една от най-силните му черти е емоционалният разказ, който потапя зрителите в онзи свят и ги кара да им пука за животните и какво се случва с тях“, коментира палеонтологът.
Всеки епизод от "Праисторическа планета“ ("Prehistoric Planet“) показва различните хабитати на динозаврите. "Това, с което се отличава "Праисторическа планета“, е нивото на научна акуратност на самите художествени реконструкции на динозаврите и на тяхното поведение. Почти всичко, показано на екран, почива ако не на реални данни от фосилния летопис, то на сериозно обосновани научни предположения“, обясни Николов.
Документалната поредица "Surviving Earth“ пък предстои да излезе в края на 2025 или началото на 2026 г. Продуцент е Тим Хайнс, работил и по "В света на динозаврите“. "Нещата изглеждат доста интересни, това е проект, който очаквам с нетърпение. Там далеч няма да са представени само динозаврите, ще има и много палеозойски гръбначни животни“, сподели гостът.
