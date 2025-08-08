Пламен Узунов: Тази географска разтегнатост има и своите негативи, комуникация не се осъществява много лесно

© Желанието да видя нещо различно, идентичността и самобитността на местните хора, непокътната природа, вулканите и виното ме отведе в Чили. Това каза в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова икономистът и пътешественик Пламен Узунов.



По думите му Чили представлява дълга ивица земя, където се срещат няколко климатични пояси и зони едновременно. Интересни факти за страната са, че след получаването на независимост от Испания през 1818 година, Чили изгражда силен флот и силна армия и завладява пустинната територия Атакама на север – най-сухото място на земята и едновременно с това и впечатляващо със своите гейзери и лунния пейзаж, а на юг стигат до Патагония – екологично най-чистото място на планетата.



Според пътешественика късната есен и зимата е най-подходящото време да се посети Чили, тъй като те се намират под екватора и когато тук е лято, там е зима. Страната е много разнообразна и с много климатични феномени поради географското си разположение и Хумболтово течение. Един от най-разпространените начини на предвижване в Чили са самолетите, защото разстоянията са много големи, посочи още Узунов и добави, че билетите не са скъпи и полетите са начесто. "Тази географска разтегнатост има и своите негативи, че няма как да се осъществява комуникация много лесно.“



Населението се е формирало при смесването на местните индианци с емигрантите, дошли по време на испанската колонизация. "На юг все още се среща индианското племе Мапуче – много свободолюбиви хора, които още си пазят културата на некои места. А на север са инките. Те са малко, но много осъзнати, нещо като арийците в Азия.“ Според пътешественика Чили има както много скъпи места, като столицата или Великденския остров, така и такива, в които може да се преживее с малко пари. "Можете да изкарате и с раница в Чили“. В момента Чили е една доста модерна съвременна държава, в която няма проблем за безопасността на туристите, допълни още той.



Чили е много известно и със своето вино, благодарение на подходящия климат и вулканичните почви. Долината между Сантяго и Валпараисо е сериозен винопроизводителен район, а гледката на винарните и лозовите насаждения е изключително красива, сподели пътешественикът. "Там е издигнато в култ да посетите винарна, да пробвате 5-6 вида вино с разбира се хубаво сирене или кашкавал. Виното е издигнато в култ като част от тяхната култура.“



Великденският остров или както Рапа Нуи на местния индиански език е изключително интересен със своите каменни статуи моаи, които се възприемат като пазители. "Истинска загадка и до ден-днешни е как са били направени, защото някои тежат 20-40 тона и повече, като има различни теории за произхода им. Когато Тур Хейердал е питал една местна вещица как са ги правили и как са ги премествали тези големите моаи, тя простичко е отговорила: "Ми, ставали са и са ходили“. Усещането на този остров е наистина изключително различно.“