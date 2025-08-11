Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си

© "Версията, която се опитват да ни пробутат, че Тошо се е самоубил, е абсурдна за всеки, който го познава добре! Той трепереше над живота си!", категоричен е Тошко Кюстендилския, който е дългогодишен приятел на Тодор Славков и верен дискотечен негов авер от десетилетия. Кюстендилецът бе един от опечалените приятели на внука на Бай Тошо, който заедно с Дани Графа отидоха на погребението на своя приятел в парцел 10 на Централните софийски гробища в края на юли т.г.



"Тошко беше параноичен на тема здраве. По време на ковид пандемията беше взел всички мерки, включително и пълна изолация, защото трепереше вирусът да не го убие", разказва неговият бивш съдружник от култовата в края на 90-те години на миналия век столична дискотека "Ескейп".



Синът на Людмила Живкова бил толкова скован от страх да не стане жертва на коварния вирус, че месеци наред си наложил пълен локдаун и му отказал срещи, пазейки се от разрастващата се пандемия. Той нито приемал приятели у дома, нито пък се отзовавал на явките им в различни ресторанти и клубове в София, които въпреки рестрикциите посрещаха посетители под строг фейсконтрол, пазени най-често от полицейски патрулиращи пред входовете им коли.



"Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си! Тази версия за самоубийство е абсурдна! Чуваме се с приятели, питаме се кой за последно какво е говорил с Тошо и всички сме единодушни - Тошко никога за нищо на света не би посегнал на живота си! Защо не говорят и не пишат за онези номенклатурчици, при които Тошко редовно беше на хранилка? Той знаеше толкова много за мръсните червени пари на онези, които в миналото са се мазнили на дядо му, а сега са със замах на олигарси! Търсете причината за смъртта на Тошо там, никакви депресии не е имал, никакви хапчета не е пил. Истината е, че финансовото му състояние не беше цветущо, и той си преслушваше от време на време партийните играчи и ги муфтеше за пари. Явно на някой от тях му е писнало и е насочил пистолет към главата му. Тошко, повярвайте, знае от баща си Иван Славков всички мръсни тайни на олигархията у нас, замогнала се с куфарчета с червени пари и държавната приватизация!", категоричен е и Жоро Аптекаря, един от верните приятели на Малък Тошко от години.



По негови думи Тодор Славков от години разполагал с имотите на Христо Крушарски като със свои. "Искал бил да се усамоти! Глупости! Тошо си ходеше в къщите на Крушарски, все едно си е у дома. Какви усамотявания?", разказват приятелите му и отново се връщат към стриктния локдаун по време на ковида, когато Малък Тошко категорично отказвал срещи и поддържал само телефонен контакт с тях: "Помня, че като внесоха първата партида ваксини, Тошо пръв отиде да се ваксинира! Мислите ли, че човек, който се пази от вируси, би посегнал на живота си и би насочил към главата си пистолет?", питат аверите на Тодор Славков.



И споделят, че един от най-големите му страхове бил да не стане жертва на пътна катастрофа.



"Тръгнем ли някъде, кара като бабичка. И вечно изостава. С неговото мощно БМВ се тътри някъде след нас. Шубе го беше да не загине при пътен инцидент и много го бъзикахме, а то какво стана - скалъпиха му депресия, хапчета, самоубийство... И на кого точно - на Тошо Славков, това е виц! Тошо и самоубийство са две напълно противоположни неща и сестра му Жени Живкова го знае това!", убедени са приятелите му и настояват паметта на Малък Тошко да не се осквернява, като се нарича смъртта му самоубийствена.



"Редно е ченгетата да разследват убийството на Тошко. Той по традиция по-рано от обяд не ставаше. Куршумът е разцепил главата му малко след като се е събудил, пил е кафе, не е бил пиян, нито дрогиран, аутопсията го доказа. Нека проверят кой му е гостувал във вилата и защо вайбърът от телефона на Тошко е изтрит. Някой е искал да прикрие следите си с чата с Тошко. Този, който е изтрил приложението от апарата, е убиецът на Тошко!", категорични са приятелите на покойния Тодор Славков, пише "България Днес".