|Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
"Тошко беше параноичен на тема здраве. По време на ковид пандемията беше взел всички мерки, включително и пълна изолация, защото трепереше вирусът да не го убие", разказва неговият бивш съдружник от култовата в края на 90-те години на миналия век столична дискотека "Ескейп".
Синът на Людмила Живкова бил толкова скован от страх да не стане жертва на коварния вирус, че месеци наред си наложил пълен локдаун и му отказал срещи, пазейки се от разрастващата се пандемия. Той нито приемал приятели у дома, нито пък се отзовавал на явките им в различни ресторанти и клубове в София, които въпреки рестрикциите посрещаха посетители под строг фейсконтрол, пазени най-често от полицейски патрулиращи пред входовете им коли.
"Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си! Тази версия за самоубийство е абсурдна! Чуваме се с приятели, питаме се кой за последно какво е говорил с Тошо и всички сме единодушни - Тошко никога за нищо на света не би посегнал на живота си! Защо не говорят и не пишат за онези номенклатурчици, при които Тошко редовно беше на хранилка? Той знаеше толкова много за мръсните червени пари на онези, които в миналото са се мазнили на дядо му, а сега са със замах на олигарси! Търсете причината за смъртта на Тошо там, никакви депресии не е имал, никакви хапчета не е пил. Истината е, че финансовото му състояние не беше цветущо, и той си преслушваше от време на време партийните играчи и ги муфтеше за пари. Явно на някой от тях му е писнало и е насочил пистолет към главата му. Тошко, повярвайте, знае от баща си Иван Славков всички мръсни тайни на олигархията у нас, замогнала се с куфарчета с червени пари и държавната приватизация!", категоричен е и Жоро Аптекаря, един от верните приятели на Малък Тошко от години.
По негови думи Тодор Славков от години разполагал с имотите на Христо Крушарски като със свои. "Искал бил да се усамоти! Глупости! Тошо си ходеше в къщите на Крушарски, все едно си е у дома. Какви усамотявания?", разказват приятелите му и отново се връщат към стриктния локдаун по време на ковида, когато Малък Тошко категорично отказвал срещи и поддържал само телефонен контакт с тях: "Помня, че като внесоха първата партида ваксини, Тошо пръв отиде да се ваксинира! Мислите ли, че човек, който се пази от вируси, би посегнал на живота си и би насочил към главата си пистолет?", питат аверите на Тодор Славков.
И споделят, че един от най-големите му страхове бил да не стане жертва на пътна катастрофа.
"Тръгнем ли някъде, кара като бабичка. И вечно изостава. С неговото мощно БМВ се тътри някъде след нас. Шубе го беше да не загине при пътен инцидент и много го бъзикахме, а то какво стана - скалъпиха му депресия, хапчета, самоубийство... И на кого точно - на Тошо Славков, това е виц! Тошо и самоубийство са две напълно противоположни неща и сестра му Жени Живкова го знае това!", убедени са приятелите му и настояват паметта на Малък Тошко да не се осквернява, като се нарича смъртта му самоубийствена.
"Редно е ченгетата да разследват убийството на Тошко. Той по традиция по-рано от обяд не ставаше. Куршумът е разцепил главата му малко след като се е събудил, пил е кафе, не е бил пиян, нито дрогиран, аутопсията го доказа. Нека проверят кой му е гостувал във вилата и защо вайбърът от телефона на Тошко е изтрит. Някой е искал да прикрие следите си с чата с Тошко. Този, който е изтрил приложението от апарата, е убиецът на Тошко!", категорични са приятелите на покойния Тодор Славков, пише "България Днес".
