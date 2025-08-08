Първата любов на Рачков не сдържа емоциите си и се разплака на моноспектакъла му

© Димитър Рачков представи моноспектакъла си "Рачков и жените" във Vidas Art Arena в Борисовата градина в София, а публиката дълго аплодира разголващата изповед за най-личния му свят. В типично свой забавен стил актьорът разказва за интимните си преживявания, но на моменти е толкова сериозен, че няма как зрителите да не пуснат и по една сълза. Текстът на моноспектакъла е дело на сценариста Иван Ангелов, а режисурата - на Ивайло Христов.



Някои от жените в живота на Рачков не са представени с истинските си имена, но не е трудно публиката да се досети за кого става въпрос, пише "Филтър".



Голямата изненада в моноспектакъла обаче си има име. Дамата е от Бургас и се казва Магда. Всъщност това е ученическата любов на Димитър Рачков, която той чакал да види на някоя улица, молил се тя да го забележи, а когато един ден го помолила да забие чадъра й на плажа, за него това било истинско щастие.



Зрителите на "Рачков и жените" имат уникалната възможност да видят Магда, защото тя участва в моноспектакъла с видео, заснето специално за представлението. Интересното е, че за да се стигне до него, екипът си е послужил с малка лъжа. Когато се свързват с дамата, й обясняват, че ще снимат филм за Рачков и я канят да се включи. Магда се съгласява, но по време на интервюто се разбира друго. Съобщават й истинската причина за снимките и й казват, че тя е първата голяма любов на актьора. В този момент Магда не сдържа емоциите и се разплаква. С 40 години закъснение тя разбира за чувствата на Рачков и е много изненадана, че той никога не й е казал за тях.



В моноспектакъла с видео обръщения към Рачков се включват и други две важни жени в неговия живот - майката на сина му Христина Апостолова и Мария Игнатова. Актьорът пък не пропусна да разкаже как е изживял един от най-щастливите си мигове момента, в който е станал баща. И това той направи пред сина си Димитър Рачков-младши, който следва във Франция, но сега си е тук, защото е в лятна ваканция.



Рачков призна и още нещо - обясни се в любов на сегашната си приятелката бившата адреналинка Вики.



В този толкова личен моноспектакъл не липсват и пикантерии от интимния живот на актьора - някои от тях разказани с огромно чувство за хумор, а други все едно са сцени от филма "50 нюанса сиво". Зрителите сами ще могат да видят и чуят тези истории на Рачков, който винаги е пазил ревностно личния си живот, а сега е по-разголен от всякога. Турнето на актьора продължава през август във Варна, Пловдив, Бургас, Русе Плевен, през септември ще е във Велико Търново, а на 23 октомври в Зала 1 на НДК.