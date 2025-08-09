РОБИ каза "Да"

© Истинска музикална приказка се разигра в четвъртък, когато талантливият поп певец РОБИ сключи брак със своята любима - барабанистката Пламена Християнова. Сватбата събра музиканти и приятели, а атмосферата бе заредена с вълнение и вдъхновение. Двойката заложи на градинска сватба сред зеленина и бели рози.



Булката бе облечена в ефирна сатенена рокля с корсет, а РОБИ заложи на ленен бежов костюм и черна риза. Цветовете на украсата бяха в гамата на неутралните земни тонове.



Типично за една музикална поп двойка първият танц на новоженците беше на песен на Бионсе, а всички гости се вихреха редом с тях на дансинга.



Близкият приятел на РОБИ и дуетен партньор ТИНО сподели емоционални кадри на младоженците от церемонията. Дуетът "Молец" също бе сред гостите. Верните другари окуражиха младоженеца, като го подхвърляха и викаха радостно.



РОБИ и Плами не мислят да спират с творчеството си - двамата вече готвят концерт през октомври, който обещава да бъде едно от най-очакваните събития на есента. Интересът към певеца расте и Саня Армутлиева вече е заявила желание да привлече РОБИ в редиците на лейбъла си "Вирджиния Рекърдс". Засега обаче той остава верен на артистичния колектив "Молец", с който работи успешно през последните месеци, пише "България Днес".