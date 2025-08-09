ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|РОБИ каза "Да"
Булката бе облечена в ефирна сатенена рокля с корсет, а РОБИ заложи на ленен бежов костюм и черна риза. Цветовете на украсата бяха в гамата на неутралните земни тонове.
Типично за една музикална поп двойка първият танц на новоженците беше на песен на Бионсе, а всички гости се вихреха редом с тях на дансинга.
Близкият приятел на РОБИ и дуетен партньор ТИНО сподели емоционални кадри на младоженците от церемонията. Дуетът "Молец" също бе сред гостите. Верните другари окуражиха младоженеца, като го подхвърляха и викаха радостно.
РОБИ и Плами не мислят да спират с творчеството си - двамата вече готвят концерт през октомври, който обещава да бъде едно от най-очакваните събития на есента. Интересът към певеца расте и Саня Армутлиева вече е заявила желание да привлече РОБИ в редиците на лейбъла си "Вирджиния Рекърдс". Засега обаче той остава верен на артистичния колектив "Молец", с който работи успешно през последните месеци, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 420
|предишна страница [ 1/70 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: