Слънчевият витамин намалява биологичната възраст с три години
Мащабното, многогодишно изследване VITAL, проведено от учени от болницата Massachusetts General Hospital (Mass General Brigham и Медицинския колеж на Джорджия), включва почти 26 000 участници: Мъже над 50 години и жени над 55 години. Целта им е била да проучат ефекта на витамин D и омега-3 мастните киселини върху редица здравни биомаркери.
Един от най-интересните раздели на проекта е подпроучването VITAL Telomere, в което са участвали 1054 души. Именно в това проучване учените са се фокусирали върху оценката на дължината на теломерите - области в краищата на хромозомите, които предпазват генетичния материал от унищожаване. Факт е, че с всяко клетъчно делене теломерите стават малко по-къси и този процес е неразривно свързан с влошаването на функцията на стволовите клетки, стареенето на органите и развитието на свързани с възрастта заболявания.
Смята се, че скъсените теломери допринасят за развитието на заболявания като рак, сърдечносъдови и автоимунни заболявания.
Резултатите са окуражаващи: след две и четири години проследяване участниците, които са приемали 2000 IU витамин D3 дневно, са имали значително по-дълги теломери в белите си кръвни клетки, отколкото тези, които са приемали плацебо. Омега-3 мастните киселини обаче, не са показали ефект върху дължината на теломерите.
Предишни опити за установяване на връзка между дължината на теломерите и витамин D са били ограничени до кратки, маломащабни експерименти, резултатите от които са били противоречиви. За някои тези три години може да изглеждат като незначителен период, но в контекста на нарастващия риск от хронични заболявания с възрастта, дори такава скромна цифра става значителна. VITAL е първото голямо, дългосрочно рандомизирано проучване, което демонстрира, че добавките с витамин D наистина защитават теломерите и запазват тяхната дължина.
Видяхме също така и ползите от витамин D за намаляване на възпалението и риска от специфични хронични заболявания, свързани със стареенето посочва д-р Джоан Мансън. Многобройни научни изследвания показват, че витамин D, особено неговите форми D3 и D2, играе важна роля в имунната система и усвояването на калций.
Дефицитът на витамин D е свързан и с деменция и неврологични разстройства, както при възрастни, така и при новородени. Доза от 2000 IU на ден е безопасна за повечето хора, но се препоръчва консултация с лекар преди започване на прием на добавки, за да се изключат евентуални противопоказания и да се избере индивидуално подходящ режим.
Витамин D може да се намери в две форми в лекарствените продукти, които се абсорбират еднакво добре, но поради разликата в метаболизма, витамин D3 се счита за по-ефективен.
Витамин D е мастноразтворимо съединение. За да се осигури доброто му усвояване, е препоръчително да се приема с мазни храни: например риба, бъркани яйца, авокадо или сирене. Може да се пие и след хранене, състоящо се от мазни храни. Но не бива да се приема преди хранене, защото усвояването му няма да бъде ефективно.
Не трябва да приемате витамин D заедно с витамини А и Е – могат да неутрализират взаимно действието си и да нарушат абсорбцията, пише zdrave.to. Ако е необходимо да приемате няколко лекарства едновременно, по-добре е да приемате витамин D сутрин или през първата половина на деня. Останалите медикаменти можете да взимате вечер. Ако се изпие преди лягане, слънчевият витамин може да предизвика безсъние.
Друга причина са метаболитните процеси в организма, които сутрин са по-активни и протичат по-бързо, така че ефективността на лечението ще бъде по-висока.
