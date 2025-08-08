Новини
Слънчевият витамин намалява биологичната възраст с три години
Автор: Екип Ruse24.bg 16:07
©
Ново проучване предоставя първите убедителни доказателства, че слънчевия витамин наистина може да забави биологичното стареене на клетъчно ниво.

Мащабното, многогодишно изследване VITAL, проведено от учени от болницата Massachusetts General Hospital (Mass General Brigham и Медицинския колеж на Джорджия), включва почти 26 000 участници: Мъже над 50 години и жени над 55 години. Целта им е била да проучат ефекта на витамин D и омега-3 мастните киселини върху редица здравни биомаркери.

Един от най-интересните раздели на проекта е подпроучването VITAL Telomere, в което са участвали 1054 души. Именно в това проучване учените са се фокусирали върху оценката на дължината на теломерите - области в краищата на хромозомите, които предпазват генетичния материал от унищожаване. Факт е, че с всяко клетъчно делене теломерите стават малко по-къси и този процес е неразривно свързан с влошаването на функцията на стволовите клетки, стареенето на органите и развитието на свързани с възрастта заболявания.

Смята се, че скъсените теломери допринасят за развитието на заболявания като рак, сърдечносъдови и автоимунни заболявания.

Резултатите са окуражаващи: след две и четири години проследяване участниците, които са приемали 2000 IU витамин D3 дневно, са имали значително по-дълги теломери в белите си кръвни клетки, отколкото тези, които са приемали плацебо. Омега-3 мастните киселини обаче, не са показали ефект върху дължината на теломерите.

Предишни опити за установяване на връзка между дължината на теломерите и витамин D са били ограничени до кратки, маломащабни експерименти, резултатите от които са били противоречиви. За някои тези три години може да изглеждат като незначителен период, но в контекста на нарастващия риск от хронични заболявания с възрастта, дори такава скромна цифра става значителна. VITAL е първото голямо, дългосрочно рандомизирано проучване, което демонстрира, че добавките с витамин D наистина защитават теломерите и запазват тяхната дължина.

Видяхме също така и ползите от витамин D за намаляване на възпалението и риска от специфични хронични заболявания, свързани със стареенето посочва д-р Джоан Мансън. Многобройни научни изследвания показват, че витамин D, особено неговите форми D3 и D2, играе важна роля в имунната система и усвояването на калций.

Дефицитът на витамин D е свързан и с деменция и неврологични разстройства, както при възрастни, така и при новородени. Доза от 2000 IU на ден е безопасна за повечето хора, но се препоръчва консултация с лекар преди започване на прием на добавки, за да се изключат евентуални противопоказания и да се избере индивидуално подходящ режим.

Витамин D може да се намери в две форми в лекарствените продукти, които се абсорбират еднакво добре, но поради разликата в метаболизма, витамин D3 се счита за по-ефективен. 

Витамин D е мастноразтворимо съединение. За да се осигури доброто му усвояване, е препоръчително да се приема с мазни храни: например риба, бъркани яйца, авокадо или сирене. Може да се пие и след хранене, състоящо се от мазни храни. Но не бива да се приема преди хранене, защото усвояването му няма да бъде ефективно.

Не трябва да приемате витамин D заедно с витамини А и Е – могат да неутрализират взаимно действието си и да нарушат абсорбцията, пише zdrave.to. Ако е необходимо да приемате няколко лекарства едновременно, по-добре е да приемате витамин D сутрин или през първата половина на деня. Останалите медикаменти можете да взимате вечер. Ако се изпие преди лягане, слънчевият витамин може да предизвика безсъние.

Друга причина са метаболитните процеси в организма, които сутрин са по-активни и протичат по-бързо, така че ефективността на лечението ще бъде по-висока.






