|Задава ли се годеж? Михаела Маринова показа пръстен и загадъчен мъж
"Написах безброй песни, търсейки теб. Търпеливо те чаках. Мечтаех те. "Сега си тук до мен" – прошепвам в моите "100 мечти" и казвам най-увереното си "ДА"!“
На някои от кадрите ясно се вижда годежен пръстен, което предизвика лавина от поздравления и пожелания за вечна любов. Остава обаче въпросът – дали това е реален годеж или част от новото ѝ музикално видео.
Най-известната връзка на Михаела бе с футболиста Александър Дюлгеров. Двамата бяха заедно няколко години, като през 2020 г. се появиха слухове, че той ѝ е предложил брак по време на романтично пътуване в Париж. Те никога не потвърдиха това публично, но феновете запомниха кадър с бижу на ръката ѝ, който тогава предизвика бурни коментари.
След 2022 г. Дюлгеров изчезна от личните ѝ публикации, а през 2023 г. стана ясно, че двамата са се разделили, припомнят от Блиц. Оттогава Михаела все по-често се появява в компанията на нов мъж – същия, с когото е и в днешните снимки – но засега без да разкрива самоличността му.
Дали певицата е на прага на нов етап в личния си живот или просто провокира любопитството на феновете заради новата си песен, предстои да се разбере.
