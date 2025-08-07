Новини
Apple изработи статуетка от 24-каратово злато за американския президент
Автор: ИА Фокус 18:37Коментари (0)46
© FB/ White House
Изпълнителният директор на Apple Тим Кук подари стъклена статуетка, изработен от 24-каратово злато, на американския държавен глава Доналд Тръмп, пише Business Insider

По време на пресконференцията стана ясно, че технологичният гигант ще инвестира допълнителни 100 млрд. долара в американската икономика. Така общата сума на вложенията на компанията ще нараснат до 600 млрд. долара. 

В замяна на това Apple няма да бъде засегната от новите мита върху полупроводниците, стана ясно от думите на Доналд Тръмп. Компаниите, които работят в САЩ ще бъдат освободени от новите такси. 

Тим Кук разказа, че статуетката е разработен от бивш ефрейтор в корпуса на Морската пехота на САЩ, който в момента работи за технологичния гигант. В нея има вграден подписа на американския президент. 

Доналд Тръмп мечтае за това Iphone смартфоните да се произвеждат изцяло в САЩ. Към момента обаче тази цел все още остава неизпълнена. Според Тим Кук обаче и към момента голяма част от компонентите за устройствата се изработват на американска почва.






