Арестуваха грък, който принуждавал непълнолетна в България да малтретира сексуално сестра си
Автор: ИА Фокус 19:48
©
Гръцката полиция, с помощта на международното полицейско сътрудничество, е арестувала и повдигнала обвинения на 38-годишен гражданин на Гърция, който е извършил киберпрестъпление срещу непълнолетна, живееща в България, и по-малката й сестра, предава Protagon.

Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността на Гръцката полиция с обвинение в престъпление от наказателния характер за случаи на порнография с непълнолетни.

Както става известно от полицията, случаят е разкрит след подходящо използване на информация, предадена на гръцките правоохранителни органи от властите на България и САЩ чрез отдел "Европол“. Материялите са били във връзка с онлайн сексуално малтретиране на непълнолетни от интернет потребител.

По-конкретно, този потребител, в комуникация с непълнолетна, жителка на България, чрез интернет приложения, използвайки техники за манипулация и упражнявайки психологическо насилие, за да предизвика страх у момичето, е изтръгнал от нея сексуален материал, в който тя се появява, като я е принудил да упражни сексуално насилие над също непълнолетната си сестра.

Полицейските разследвания са установили самоличността на 38-годишния мъж, а при претърсване на дома му в присъствието на съдебен служител са били намерени и иззети два мобилни телефона и три твърди диска.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
