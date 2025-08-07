ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Арестуваха полицейски офицер в Португалия заради съмнения за трафик на наркотици
В контейнерите са били пренасяни животински кожи.
Говорителят на съдебната полиция в северния регион коментира, че миризмата от кожите е затруднила работата на разследващите, които вече са разтоварили наркотиците.
Кожите са били "свежи", когато са качени на кораба. Контейнерите са прекарали седмици в открито море. Вследствие на това те акостирали на брега в изключително лошо състояние.
Арестуваният полицейски офицер е бил в дълъг неплатен отпуск. Той е работил в управлението в град Фафе. Местни медии твърдят, че арестуваният офицер е провеждал мащабна операция срещу наркотрафика само преди две години.
При акцията португалската полиция е работила съвместно в сътрудничество с Агенцията за борба с наркотиците на САЩ. Те са открили, че контейнерите съдържат кокаин на пристанището Лейшойнш. Те обаче са ги последвали по целия път до Фафе, където освен дрогата, са открили незаконни оръжия и огромни количества пари в кеш.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Калдъръмените улици на Стария Пловдив още помнят тяхната голяма любов
15:23 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: