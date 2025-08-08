Горски пожар избухна на гръцкия остров Кефалония, евакуираха няколко села

© Горски пожар избухна рано сутринта край гръцкото село Каравадос, в южната част на остров Кефалония. Огнената стихия е довела до евакуция на населението, пише Ekathimerini.



Пламъците са обхванали горска територия и земеделски площи. Властите са издали предупреждение за населението скоро, след като се е разраснал пожара. Сигналът е изпратен чрез СМС за жителите на Каравадос, Доризата и Керамеиес. Те са били инструктирани да се евакуират към столицата на острова - Аргостоли.



Противопожарната служба съобщава, че на терен има 20 пожанрикари, два екипа на горските и седем пожарни. В акцията по гасенето на пламъците са се включили и доброволци.



Два хеликоптера и четири самолета за гасене на пожарите също са част гасят огъня.