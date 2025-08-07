Новини
Капитан на кораб бе задържан за изчезването турския милионер в Мраморно море
Автор: ИА Фокус 20:24Коментари (0)48
Задържаха капитан на творен кораб за изчезването на турския милионер Халит Юкай, чиято яхта потъна в Мраморно море. Това пише турския вестник Hürriyet

Капитанът е обвинен за причиняване на смърт по небрежност. 

Припомняме, че през вчерашния ден турските власти започнаха мащабни издирвателни действия за намирането на Юкай

Инцидентът е станал на 5 август 2025 г., когато Халит Юкай е отплавал с частната си яхта от пристанище в Ялова и никой повече не получава вест за него. След като роднини уведомяват силите за сигурност, екипи на бреговата охрана започват мащабна операция по издирване и спасяване.

От Службата веднага са започнали издирвателна мисия, като в хода ѝ вчера в близост до протока Дарданелите е установен плавателният съд, с който Юкай е плавал. По данни на службата лодката е намерена разбита и полупотънала, като няма никакви следи от собственика ѝ. 

След като капитанът на кораба е бил задържан в Ялова, той е бил изпратен в съда. Там се установява, че в действителност е преминал през мястото на инцидента.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
