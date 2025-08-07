Никушор Дан не присъства на погребението на Йон Илиеску

© Настоящият президент на Румъния не присъства на погребението на Йон Илиеску, въпреки че и в двата дни, когато ковчегът на бившия президент е бил изложен в Котрочени, държавният глава се е намирал в кабинета си в президентския дворец.



Според информация на Digi24.ro, както в сряда, така и в четвъртък, президентът Никушор Дан е бил в офиса в двореца Котрочени. Държавният глава обаче е решил да не присъства нито на церемонията в Залата на съюза, нито на службата в църквата в Котрочени. Той просто е изпратил кратко съобщение, чрез президентската администрация, след съобщението за смъртта на Илиеску.



"Историята ще съди Йон Илиеску, централната фигура на прехода от 90-те години на миналия век. Наше задължение е да изясним големите проблеми на епохата, за да продължим отговорно напред. Бог да му прости!", написа президентът.



Бившият президент Клаус Йоханис също не дойде да отдаде последна почит на Йон Илиеску, а само изпрати съболезнователно съобщение.