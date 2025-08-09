Новини
Почина капитанът на легендарната мисия "Аполо 13"
Автор: ИА Фокус 08:39
©
Известният астронавт от НАСА Джим Ловел, който e командвал легендарната мисия "Аполо 13“, принудена да се откаже от опита за кацане на Луната през 1970 г., е починал. Той беше на 97 години, предава CNN.

Ловел е починал на 7 август в Лейк Форест, Илинойс, според съобщение на НАСА.

"С тъга съобщаваме за кончината на нашия любим баща, капитан Джеймс А. "Джим“ Ловел от Военноморските сили на САЩ, пилот и офицер от Военноморските сили, астронавт, лидер и изследовател на космоса“, съобщи семейството му в изявление в петък, допълват от Fox News.

"Изключително горди сме с неговия невероятен живот и професионални постижения, подчертани от легендарното му лидерство в пионерските полети на човека в космоса“, продължава изявлението на семейството. "Но за всички нас той беше баща, дядо и лидер на нашето семейство. Най-важното е, че той беше наш герой. Ще ни липсва неговият непоклатим оптимизъм, чувството му за хумор и начинът, по който ни караше да вярваме, че можем да постигнем невъзможното. Той беше наистина единствен по рода си".

