Румъния се сбогува с Йон Илиеску 

© Национален ден на траур в Румъния. Йон Илиеску, първият свободно избран президент след падането на комунистическия режим, е изпратен в последния си път днес, пише Digi24.



Държавното погребение ще бъде в двореца Котрочени с нова религиозна служба в залата "Съюз“, последвана от военна церемония на почетния караул и изпълнение на националния химн. Тялото на Йон Илиеску ще бъде транспортирано до военното гробище Генча 3 с оръдиево погребално шествие. Погребението ще се състои в присъствието на семейството и близките приятели.



"Фокус" припомня, че Илиеску почина на 5 август на 95-годишна възраст, след почти два месеца в болница.