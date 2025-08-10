Стачки:TikTok уволнява немския си екип от модератори и го заменя с изкуствен интелект

© TikTok, една от най-популярните платформи за социални медии в света, обяви, че ще разпусне целия си екип за модериране в Берлин, Германия, отговорен за премахването на вредно съдържание, като го замени със системи за изкуствен интелект и възложи работата на външни изпълнители. Ходът ще доведе до уволнението на 150 служители, съобщава The Guardian, цитиран от Digi24.



Кале Кункел, говорител на ver.di в региона Берлин-Бранденбург, заяви, че синдикатът е изпратил на TikTok списък с искания за обезщетения за засегнатите служители и удължаване на срока на предизвестие до една година. Досега TikTok отказва да седне на масата за преговори. "Те по същество казаха: "Не искаме да говорим с вас“, така че след това обявихме две стачки“, каза Кункел. "Но те все още не ни отговарят.“ Берлинските служители покриват немскоезичния пазар, който според синдиката има около 32 милиона активни потребители. TikTok има няколко офиса в цялата страна, но столицата служи като най-големият му център, с общо около 400 служители. Съкращенията от екипа за "доверие и безопасност“ биха представлявали близо 40% намаление на персонала.



Говорителката на TikTok Анна Сопел заяви, че предложените съкращения са насочени към "опростяване на работните процеси и подобряване на ефективността“ и че "ние оставаме напълно ангажирани със защитата на безопасността и целостта на нашата платформа“. В Германия, както и в други страни, екипът за "доверие и безопасност“ гарантира, че кратките видеоклипове, публикувани на платформата, не съдържат вредно съдържание и не нарушават политиките на компанията. Това означава маркиране на клипове за насилие, порнография, дезинформация и реч на омразата. Според синдиката членовете на екипа анализират до 1000 видеоклипа на ден. Тази човешка работа често се извършва съвместно с изкуствен интелект. Глобална кампания за замяна на модераторите с изкуствен интелект.



През последната година TikTok намали глобалния си персонал, отговарящ за "доверие и безопасност“, като често заместваше тези служители изцяло с автоматизирани системи. През септември компанията освободи целия си екип от 300 модератори на съдържание в Холандия. През октомври TikTok обяви, че ще замени около 500 служители, занимаващи се с модериране на съдържание в Малайзия, с модериране, задвижвано от изкуствен интелект. През февруари тази година Ройтерс съобщи, че TikTok съкращава значителна част от екипите си за "доверие и безопасност“ в Азия, Европа, Близкия изток и Африка. Други компании за социални медии, включително Snap Inc., X и Meta (която притежава Facebook и Instagram), също направиха съкращения в екипите си за "доверие и безопасност“ през последните години.



През май Meta планира да замени 90% от екипа си за преглед на продукти с изкуствен интелект, включително тези в "доверие и безопасност“. Meta и X също така прекратиха програмите си за проверка на фактите от хора в полза на оценки, оставени от други потребители. Стачки и протести срещу замяната на изкуствения интелект Възлагането на тази работа на изкуствен интелект е проблематично, каза Кункел. Служители на TikTok са се оплакали от синдиката, че автоматизираната система за модериране на компанията е класифицирала видеоклипове, които показват например дъговия флаг на Прайд, като вредно съдържание, докато изкуственият интелект игнорира наистина неподходящ материал.



"Изкуственият интелект не е способен наистина да идентифицира проблемни изображения или видеоклипове, особено когато става въпрос за сложно съдържание“, каза Кункел. ЕС е по-строг от други части на света, когато става въпрос за регулиране на технологичните платформи и модериране на съдържание. Съгласно Закона за цифровите услуги, приет през 2022 г., компаниите за социални медии, включително TikTok, са задължени стриктно да защитават своите платформи от вредно съдържание или ще бъдат изправени пред големи глоби.



TikTok твърди, че инвестицията му в модериране, задвижвано от изкуствен интелект, позволява на компанията да премахва съдържание, което нарушава правилата ѝ, по-бързо, преди да бъде видяно от потребителите в мрежата. Компанията твърди, че технологията помага и за намаляване на обема на вредните видеоклипове, които човешките модератори трябва да гледат. Синдикатът обяви, че служителите на TikTok ще продължат да се мобилизират и ако компанията не седне на масата за преговори, може да последва по-дългосрочна стачка.