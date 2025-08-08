ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тазгодишният юли е бил по-хладен от предходните два, но климатичните промени не спират
Учените обаче алармират, че наводненията и екстремните горещи вълни са били абсолютна константа и през този месец юли.
"Две години след най-горещия месец юли в историята успяхме да сложим край на поредицата от температурни рекорди, но само засега. Това не означава, че климатичните промени са спрели", споделя Карло Буонтемо - директор на Службата за изменение на климата "Коперник".
"Продължаваме да ставаме свидетели на измененията в климата заради повишаващата се средна температура", допълни той.
Мониторинговата агенция на ЕС очаква нови температурни рекорди и по-екстремни климатични условия, освен ако не бъдат намалени парниковите изпарения в атмосферата. На 25 юли Турция регистрира абсолютния си рекорд от 50.5 градуса по Целзий. Това се случи в момент, в който страната се бореше с горски пожари.
Въпреки че тазгодишният юли не е по-горещ спрямо тези през 2023 и 2024 година, данните показват, че средната температура на Земята все пак е била с 1,25 градуса по Целзий спрямо прединдустриалния период от 1850-1900 година - преди хората да започнат използват изкопаеми горива.
Парниковите изпарения, които се отделят от изкопаемите горива са основният двигател на климатичните промени. Обезлесяването, горските пожари и много видове фабрики също отделят парникови газове в атмосферата.
