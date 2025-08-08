Новини
Тръмп нанесе неочакван удар върху златните кюлчета на Швейцария
Автор: Екип Ruse24.bg 11:32Коментари (0)49
САЩ налагат неочаквана митническа такса върху златните кюлчета, нанасяйки удар на Швейцария, пише Bloomberg.

Правителството на САЩ неочаквано за всички въведе нови тарифи за внос на еднокилограмови златни кюлчета. Това може сериозно да разклати световния пазар на злато и да нанесе удар преди всичко на швейцарската търговия.

Очакваше се, че тези кюлчета ще получат митнически кодове, които ги освобождават от тарифите, установени от администрацията на Доналд Трамп.

Само че Митническата и гранична служба на САЩ отнесе еднокилограмовите и 100-унцовите златни кюлчета към категорията, която подлежи на облагане. Решението за това е взето на 31 юли.

Според експерти, това е сериозен удар за Швейцария, която е водещ износител на килограмови кюлчета за САЩ. Според FT, именно тази форма на злато е най-популярна на Comex - най-големия фючърсен пазар на злато в света.

Новата тарифна политика вече се отрази на пазара: премията за фючърсите на злато в Ню Йорк рязко се повиши, а договорите за доставка през декември скочиха с повече от 100 долара за унция в сравнение със спот цените в Лондон. Таки колебания могат да предизвикат допълнителна нестабилност на световните пазари на благородни метали.

Експертите се опасяват, че новите тарифи могат да се превърнат в инструмент за икономически натиск върху Швейцария и да променят баланса на силите в глобалната търговия със злато.

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
