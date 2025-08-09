Втори ден продължава борбата с огъня в Източна Атика

© Към този момент на територията на Източна Атика, Гърция има най-малко 15 активни огнища, а противопожарните сили се бориха цяла нощ с пламъците, за да ограничат огнения фронт, предават AMNA и Kathimerini.



Пожарната служба, е локализирала пожарът северно от селищата Тимари и Триантафилия, а наземните сили се борят с много огнища и в Малиастека, Димолаки и Харвало. Пожарът, който избухна около 14:00 часа местно време на 8 август в ниска растителност в Мануцо, Кератеа, се разпространява поради много силните ветрове между селскостопански и горски площи и населени места и придоби неконтролируеми размери, като до момента е загинал един човек мъж.



На мястото работят 264 пожарникари с 10 пехотни отряда и 79 превозни средства, както и голям брой доброволци и много водоноски и строителни машини, както и водоноски от област Атика, които се координират на място. Малко по-рано е изпратено съобщение, с което се призовават жителите на Агиос Николаос и Мавро Литари, Анависос, да се евакуират към Атина.