Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Голяма трагедия! 16-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
Автор: Петър Дучев 11:27Коментари (3)67
© Илюстративна снимка
Тежък пътен инцидент с починало момче е регистриран снощи малко преди 23.00ч. на пътя между Велинград и село Кръстава.

16-годишен и неправоспособен тийнейджър от село Кръстава взел мотоциклет “Сузуки", собственост на неговия баща и решил да се повози. Заедно с него на мотора бил и негов 16-годишен връстник от същото село.

Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост младежът се блъснал в намиращо се на пътя селскостопанско животно-крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.

Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Лека му пръст на момчето, добре че не е убил някой с тоя мотор!
+2
 
 
Естественият подбор си казва думата
+1
 
 
НЕКА!!!!! ТОВА ДА Е УРОК НА ВСИЧКИ С МОТОРИ!!!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Смъртни случаи в България заради фентанил
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: