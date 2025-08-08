ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Голяма трагедия! 16-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
16-годишен и неправоспособен тийнейджър от село Кръстава взел мотоциклет “Сузуки", собственост на неговия баща и решил да се повози. Заедно с него на мотора бил и негов 16-годишен връстник от същото село.
Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост младежът се блъснал в намиращо се на пътя селскостопанско животно-крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.
Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 22 мин.
0
преди 1 ч. и 10 мин.
+2
преди 1 ч. и 21 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета