|Кмет на родно село е набил онкоболна?
"Кметът дойде при нас и каза, че трябва да си тръгваме, тук не ни е мястото. Част от певческата група съм и имахме репетиция. Пуснахме малък касетофон, сложихме балони, щяхме да празнуваме рожден ден. Кметът дойде, бутна касетофона, почна да къса балоните и със сила, със злоба с двете ръце с вратата да ме блъска в гърдите. Аз имам изменение на костната система и съм с онкологично заболяване", разказа Мариана Любенова, потърпевшата, пред bTV.
След случката на следващия ден тя пуска жалба в полицията и постъпва в спешното на монтанската болница.
"Това е ежедневно напрежение, кметът иска да мълчим за всичко, което прави. Ще сигнализираме всички институции. Повече няма да се търпи", заяви Антоанета, чийто рожден ден е трябвало да бъде отпразнуван в пенсиониерския клуб.
Кметът на село Гаганица Емил Милдинов отказа коментар и заяви, че ще представи своята позиция по-късно.
По случая е образувана преписка и предстои днес тя да бъде предадена на прокуратурата.
