Пожарът в Шуменското плато е овладян, но има обгазени доброволци

© bTV Овладян е пожарът, който пламна в част от Шуменското плато. Противопожарни екипи, водоноски и десетки доброволци се включиха в гасенето



Той обхвана част от борова гора на около километър от града.



Пламъците обхванаха терен в близост до местност "Мечката", която е труднодостъпна, информира bTV. За няколко часа огънят беше локализиран и потушен.



Трима души от доброволците бяха обгазени и се наложи да им бъде оказана спешна помощ.