Разбиха "криптоферма" в селски имот край Велико Търново, полицията води разследване

© Снимката е илюстративна 72 компютъра, вързани неправомерно към електропреносната мрежа във великотърновското село Балван иззеха полицаи от старата столица. По случая тече разследване, съобщават от Областна дирекция на МВР.



Вчера при извършена проверка в сграда на селскостопански двор в село Балван, собственост на 55-годишен местен жител, са установени 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система. Те са били неправомерно присъединени към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената електроенергия. Собственикът на имота е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.



Работата по образуваното досъдебно производство продължава.



По непотвърдена информация става въпрос за "копаене" на криптовалута чрез нелегален ток.