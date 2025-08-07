Възрастен мъж се обърна с автомобила си в канавката в Русенско

© Илюстративна снимка Мъж на 73 години катастрофира тежко на пътя от град Борово за село Пет кладенци. Сигналът е получен на 5 август.



Изпратените екипи на място установяват катастрофиралата кола, без поставени регистрационни табели и извън нея мъж на 73 г. Изяснено е, че автомобилът е негова собственост и регистрацията му е прекратена на 01.10.2024 г., а табелите върнати, като собственикът е поел задължението да го съхранява в частен имот.



Водачът си е признал, че е карал бракувания автомобил и по време на движението си при приближаване на завоя в посока с. Пет кладенци, не можал да го вземе и се обърнал в канавката. Случаят е регистриран и по него е образувано досъдебно производство по описа на РУ – Бяла.