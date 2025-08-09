Дадоха първа копка на нов православен параклис в Русенско

© ОА - Русе С ритуална първа копка днес бе дадено началото на изграждането на нов православен параклис в русенското село Кацелово, намиращо се в община Две могили. Това съобщиха от областна администрация - Русе.



От областната администрация информират, че инициативата се реализира изцяло с лични средства на родолюбеца Иван Кънев. Той е избрал бъдещият храм да носи името на Свети великомъченик Прокопий, който в народните вярвания се приема за покровител на пчеларите.



За приноса си към опазването и съхраняването на християнските традиции, българската духовност и културното наследство Кънев бе удостоен с почетна грамота от областния управител Драгомир Драганов. Високото отличие му се дава и за проявеното лично благородство и насърчаване на добродетелността. "С този жест Вие вписвате името си в духовната летопис на нашето време и оставяте трайна следа в историята на Кацелово", заяви Драганов, който присъства на церемонията.



Той посочи още, че съграждането на нов молитвен дом е жест към цялото общество. Припомняме, че единствената до момента църквата в Кацелово "Света Богородица" е построена през 1866 година.



"Да бъдеш религиозен днес означава да приемеш добродетелите не за украшение, а за морален компас в живота си. Сякаш в забързаното си ежедневие все по-малко внимание отделяме на смирението, милосърдието, търпението, прошката и честността. Убеден съм, че изграждането на този храм е символ на връщане към корените ни и към силата на източното православие", допълни областният управител.



"Иван е наш съсед и ние си го знаем като човек, направил много хубави дела. Знаем, че има и много добри намерения занапред", споделят неговите съселяни, за които градежът на новия параклис е преди всичко въпрос на духовна радост и благодат.



"Много хора сънуват или имат видение – за мен знакът беше, че се събудих една сутрина с натрапчивата мисъл, че трябва да построя параклис. Моментът дойде, свидетели са моето семейство, които винаги са зад мен и ме подкрепят в това начинание. Благодарение на тях и семействата в България ще просъществува вярата и ще я съхраним", каза от своя страна Иван Кънев.



Водосвет за началото на градежа бе отслужен от отец Янко от Русенската света митрополия. Любопитен факт е, че именно отец Янко е кръстил Иван Кънев.



Параклисът ще се намира на ул. "Панайот Волов" 2, където е личният пчелин на Иван Кънев. Независимо че храмът ще бъде издигнат изцяло в частен имот, той ще бъде достъпен за всички миряни по всяко едно време на денонощието. Параклисът ще бъде на площ от около 6 – 7 кв. м., като височината му ще е поне 3 метра. Очакванията са с камбанарията да достигне 4 метра височина. Храмът ще бъде изграден по подобие на църквите, които е градил Уста Колю Фичето. "Не знам кога точно ще изградим параклиса, но всичко ще се случи с Божията помощ", каза Кънев и посочи, че това най-вероятно ще се случи през следващата година. Новият храм ще бъде построен от камък и бетон, като в него ще бъде вграден камък от древния скален град Петра в Йордания, който е осветен на Божи гроб. Иван Кънев вече е осигурил и камбана за параклиса.



Сред гостите на събитието беше и председателят на СДС в Русе Станимир Станчев. Началото на церемонията по първа копка бе дадено от Гайдарски състав "Дунавски гайди".