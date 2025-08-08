Дарител отново направи жест на библиотеката в Русе

© 93-годишния Рачо Пейков Стоянов, който е приятел и чест гост на Регионална библиотека "Любен Каравелов" в Русе, отново направи дарителски жест.



Макар в момента да живее в София, неговите корени са свързани с Басарбово, а в годините е бил и близък на акад. Михаил Арнаудов, като има участие в предаването на неговата библиотека на културния институт, пише РусеМедиа.



При предишно гостуване Рачо Стоянов е подарил на библиотеката книги на Арнаудов,а днес е донесъл част от личната си библиотека с творби на Христо Ботев, Йордан Йовков, Антон Страшимиров, исторически изследвания и др.



Възрастният дарител е обещал отново да дойде, за да повери на библиотеката оригинална снимка на акад. Михаил Арнаудов.