Дарител отново направи жест на библиотеката в Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 12:23Коментари (0)64
93-годишния Рачо Пейков Стоянов, който е приятел и чест гост на Регионална библиотека "Любен Каравелов" в Русе, отново направи дарителски жест.

Макар в момента да живее в София, неговите корени са свързани с Басарбово, а в годините е бил и близък на акад. Михаил Арнаудов, като има участие в предаването на неговата библиотека на културния институт, пише РусеМедиа.

При предишно гостуване Рачо Стоянов е подарил на библиотеката книги на Арнаудов,а днес е донесъл част от личната си библиотека с творби на Христо Ботев, Йордан Йовков, Антон Страшимиров, исторически изследвания и др.

Възрастният дарител е обещал отново да дойде, за да повери на библиотеката оригинална снимка на акад. Михаил Арнаудов.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
