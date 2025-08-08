Детска игра с огън предизвика пожар във Ветово

© Булфото Пожар е възникнал в сухи треви в овощна градина във Ветово. При инцидента са засегнати около 10 бр. черешови дървета. Според свидетели най-вероятно огънят е бил предизвикан от детска игра.



Служители от Втора РСПБЗН за времето от 14:00 до 14:56 ч. са работили по гасенето на пожар в сухи треви в русенската местност "Хаджигенова чешма“, като до пристигане на екипа на мястото огънят почти е бил загасен от живущи в района. Горенето е ликвидирано на площ от около 1000 кв. м без щети.



По-късно вечерта се е получил сигнал за горящи отпадъци на адрес в гр. Сливо поле – до гробищния парк. На място са изпратени фадрома и водоноска от общината.