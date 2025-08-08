ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Фестивалът "От Дунав до Балкана" в Борово събира заявки до 15 август
През 2025 г. събитието ще се състои на 6 и 7 септември на откритата сцена в град Борово. Организатор е НЧ "Искра 1898“, с подкрепата на Община Борово и десетки доброволци.
Всички желаещи да се включат в XVIII-то издание могат да подадат заявление за участие до 15 август 2025 г. Формуляр за участие ще откриете на официалната Facebook страница на фестивала, както и чрез електронната поща или телефонния номер на читалището.
Фестивалът е включен в Националния културен календар, а от 2017 г. МФФ "От Дунав до Балкана“ е част от Европейския културен календар.
Фестивалът протича в два основни етапа:
Първи етап: Представяне на живо на фестивалната сцена пред професионално жури. Допускат се участници от България, както и от други държави. Всички участници могат да се състезават във всички категории.
Втори етап: Онлайн участие чрез видеоклипове (до 5 минути), снимки и кратък текст. Този етап е насочен към българи, живеещи в чужбина, участници от други държави и потребители на социални услуги с ограничено придвижване. Материалите се изпращат на електронната поща на читалището или като лично съобщение в Facebook страницата на фестивала. Всички получени материали ще бъдат публикувани на фестивалната страница и ще бъдат оценени от професионално жури.
Допълнителна информация ще откриете ТУК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: