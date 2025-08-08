Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Фестивалът "От Дунав до Балкана" в Борово събира заявки до 15 август
Автор: Екип Ruse24.bg 12:23Коментари (0)64
©
XVIII-ото издание на Международния фолклорен фестивал "От Дунав до Балкана“, който се провежда ежегодно от 2008 г. като част от празничната програма по случай Деня на град Борово – 5 септември, очаква заявките на участниците. Фестивалът се организира под патронажа на Кмета на Община Борово и е част от културната дейност на Народно читалище "Искра 1898“ – Борово.

През 2025 г. събитието ще се състои на 6 и 7 септември на откритата сцена в град Борово. Организатор е НЧ "Искра 1898“, с подкрепата на Община Борово и десетки доброволци.

Всички желаещи да се включат в XVIII-то издание могат да подадат заявление за участие до 15 август 2025 г. Формуляр за участие ще откриете на официалната Facebook страница на фестивала, както и чрез електронната поща или телефонния номер на читалището.

Фестивалът е включен в Националния културен календар, а от 2017 г. МФФ "От Дунав до Балкана“ е част от Европейския културен календар.

Фестивалът протича в два основни етапа:

Първи етап: Представяне на живо на фестивалната сцена пред професионално жури. Допускат се участници от България, както и от други държави. Всички участници могат да се състезават във всички категории.

Втори етап: Онлайн участие чрез видеоклипове (до 5 минути), снимки и кратък текст. Този етап е насочен към българи, живеещи в чужбина, участници от други държави и потребители на социални услуги с ограничено придвижване. Материалите се изпращат на електронната поща на читалището или като лично съобщение в Facebook страницата на фестивала. Всички получени материали ще бъдат публикувани на фестивалната страница и ще бъдат оценени от професионално жури.

Допълнителна информация ще откриете ТУК.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Актуални теми
Енергийна криза
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: