Фестивалът "От Дунав до Балкана" в Борово събира заявки до 15 август

© XVIII-ото издание на Международния фолклорен фестивал "От Дунав до Балкана“, който се провежда ежегодно от 2008 г. като част от празничната програма по случай Деня на град Борово – 5 септември, очаква заявките на участниците. Фестивалът се организира под патронажа на Кмета на Община Борово и е част от културната дейност на Народно читалище "Искра 1898“ – Борово.



През 2025 г. събитието ще се състои на 6 и 7 септември на откритата сцена в град Борово. Организатор е НЧ "Искра 1898“, с подкрепата на Община Борово и десетки доброволци.



Всички желаещи да се включат в XVIII-то издание могат да подадат заявление за участие до 15 август 2025 г. Формуляр за участие ще откриете на официалната Facebook страница на фестивала, както и чрез електронната поща или телефонния номер на читалището.



Фестивалът е включен в Националния културен календар, а от 2017 г. МФФ "От Дунав до Балкана“ е част от Европейския културен календар.



Фестивалът протича в два основни етапа:



Първи етап: Представяне на живо на фестивалната сцена пред професионално жури. Допускат се участници от България, както и от други държави. Всички участници могат да се състезават във всички категории.



Втори етап: Онлайн участие чрез видеоклипове (до 5 минути), снимки и кратък текст. Този етап е насочен към българи, живеещи в чужбина, участници от други държави и потребители на социални услуги с ограничено придвижване. Материалите се изпращат на електронната поща на читалището или като лично съобщение в Facebook страницата на фестивала. Всички получени материали ще бъдат публикувани на фестивалната страница и ще бъдат оценени от професионално жури.



Допълнителна информация ще откриете ТУК.