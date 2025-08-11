ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Голямо количество недекларирани стоки задържаха митничари в Русе
Контрабандната стока е открита на 31.07.2025 г. при проверка на контейнер, превозван с жп транспорт и селектиран след анализ на риска и пролъчване с рентген при преминаването на българо-турската граница. Предвид направлението на стоката и маршрута на влака, контейнерът е насочен за щателна митническа проверка в района на Русе. В товара са открити 81 колета с общо 45 спойлери за багажник на електрическа кола, 120 WiFi камери за видеонаблюдение, 300 GPS навигации за автомобил, 72 видеокамери, 48 GPS навигации за мотор, 72 уреда за почистване с пара, 200 дигитални часовника за бюро и 400 машинки за ръчно свиване на цигари. Стоките не са били декларирани нито в митническите, нито в транспортните документи на контейнера.
Контрабандните стоки са иззети на основание чл. 229 ал. 1 от Закона за митниците.
Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция "Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз след приемането на Република България като пълноправен член на Шенгенското пространство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: