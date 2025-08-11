Новини
Голямо количество недекларирани стоки задържаха митничари в Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 10:38Коментари (0)57
©
1257 броя разнообразни електронни устройства, автомобилни аксесоари и други стоки задържаха митническите служители от Сектор "Митнически оперативен контрол“ при ТД Митница Русе.

Контрабандната стока е открита на 31.07.2025 г. при проверка на контейнер, превозван с жп транспорт и селектиран след анализ на риска и пролъчване с рентген при преминаването на българо-турската граница. Предвид направлението на стоката и маршрута на влака, контейнерът е насочен за щателна митническа проверка в района на Русе. В товара са открити 81 колета с общо 45 спойлери за багажник на електрическа кола, 120  WiFi камери за видеонаблюдение, 300 GPS навигации за автомобил, 72 видеокамери, 48 GPS навигации за мотор, 72 уреда за почистване с пара, 200 дигитални часовника за бюро и 400 машинки за ръчно свиване на цигари. Стоките не са били декларирани нито в митническите, нито в транспортните документи на контейнера.

Контрабандните стоки са иззети на основание чл. 229 ал. 1 от Закона за митниците.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция "Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз след приемането на Република България като пълноправен член на Шенгенското пространство.






