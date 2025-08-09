Голямо задръстване на "Дунав мост" при Русе

© Илюстративен кадър В района има голямо задръстване, гишетата за плащане на такса-мост работят



Голямо задръстване се образува на "Дунав мост" при Русе.



Хиляди румънски автомобили, които се прибират от морските курорти, блокираха движението към граничния пункт. Наложи се патрули и гранични полицаи да регулират пропускането на колите поетапно.



Всички гишета за плащане на такса-мост работеха, предаде NOVA.



На по-дълъг интервал се пропускаха колите от България към Румъния на самия мост, но заради ремонта едното платно е затворено и придвижването става бавно. Пътуващите разказаха, че чакат най-малко два часа, докато стигнат до "Дунав мост".



Очаква се трафикът в района да остане интензивен до късно тази вечер.