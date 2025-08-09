ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Голямо задръстване на "Дунав мост" при Русе
Голямо задръстване се образува на "Дунав мост" при Русе.
Хиляди румънски автомобили, които се прибират от морските курорти, блокираха движението към граничния пункт. Наложи се патрули и гранични полицаи да регулират пропускането на колите поетапно.
Всички гишета за плащане на такса-мост работеха, предаде NOVA.
На по-дълъг интервал се пропускаха колите от България към Румъния на самия мост, но заради ремонта едното платно е затворено и придвижването става бавно. Пътуващите разказаха, че чакат най-малко два часа, докато стигнат до "Дунав мост".
Очаква се трафикът в района да остане интензивен до късно тази вечер.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: