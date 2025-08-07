"Градски хали" в Русе остават под управлението на "ЦБА" АД

© След проведена днес тръжна процедура за отдаване под наем на общинския имот "Градски хали“ в Русе, за наемател бе определено дружеството "ЦБА“ АД. Така компанията ще продължи дейността си в емблематичния търговски обект.



Търгът предизвика интерес от страна на местния бизнес. Общо три дружества закупиха тръжна документация, като освен спечелилия участник, други две компании проявиха първоначален интерес, но не представиха офертни предложения. "ЦБА" АД спечели търга на началната месечна наемна цена от 16 934 лв. без ДДС.



Освен финансовите си ангажименти по договора за наем, спечелилото дружество поема и допълнителни отговорности към местната общност. "ЦБА" АД се задължава да извърши текущ ремонт на пешеходния подлез при ЖП гара – Русе. За гарантиране на изпълнението на този проект, в срок от един месец след подписване на договора, компанията ще внесе банкова гаранция в размер на 250 000 лв. Ремонтните дейности трябва да бъдат завършени в рамките на 12 месеца от датата на подписване.



Дружеството се ангажира също така с годишна подкрепа за културни и спортни инициативи в размер на 15 000 лв., потвърждавайки своя принос към развитието на града.



Процедурата демонстрира ангажимента на Община Русе към прозрачно управление на общинската собственост и осигуряване на допълнителни ползи за гражданите чрез публично-частни партньорства.