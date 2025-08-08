Новини
Изграждат нов храм в русенското село Кацелово
Автор: Екип Ruse24.bg 17:23Коментари (0)42
©
С ритуална първа копка утре ще започне съграждането на нов храм на името на Свети великомъченик Прокопий, покровителя на пчелите, в русенското село Кацелово, община Две могили. Официален гост на церемонията с начало 09.00 часа сутринта ще бъде областният управител Драгомир Драганов.

Дългоочакваното събитие ще се проведе на ул. "Панайот Волов“ 2, където се намира пчелина на Иван Кънев. Той е дългогодишен пчелар и има над 50 кошера. Независимо че параклисът ще се намира изцяло в частен имот, той ще бъде достъпен за всички миряни по всяко едно време на денонощието. Храмът ще бъде изграден със собствени средства на Иван Кънев, като на този етап точната сума, необходима за благородното начинание, все още не е ясна. Параклисът ще бъде на площ от около 6 – 7 кв. м., като височината му ще е поне 3 метра. Очакванията са с камбанарията да достигне 4 метра височина. Храмът ще бъде изграден по подобие на църквите, които е градил Уста Колю Фичето. Водосвет за началото на градежа се предвижда да бъде отслужен от отец Янко и отец Диян от Русенската света митрополия.

Народът нарича Св. Прокопий пчелар, защото се смята, че е покровител на пчелите. На 8 юли пчеларите стават рано, още преди да е изгряло слънцето, докато пчелите са още в кошерите. Отиват при тях с две бели погачи /едната за Господ, другата за Св. Прокопий/, кадят пред кошерите хляба, намазват го с мед и после го раздават на съседи и познати за здраве и берекет и, разбира се, за добър мед. Кошерите се "подрязват“, което ще рече, че от всеки се отчупва по парче от медената пита. Този първи мед има магически свойства – с него се лекуват всякакви болести. Не се работи, за да не "изрови облак полето“. Жените пазят празника, за да растат децата живи и здрави.






