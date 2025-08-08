ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изграждат нов храм в русенското село Кацелово
Дългоочакваното събитие ще се проведе на ул. "Панайот Волов“ 2, където се намира пчелина на Иван Кънев. Той е дългогодишен пчелар и има над 50 кошера. Независимо че параклисът ще се намира изцяло в частен имот, той ще бъде достъпен за всички миряни по всяко едно време на денонощието. Храмът ще бъде изграден със собствени средства на Иван Кънев, като на този етап точната сума, необходима за благородното начинание, все още не е ясна. Параклисът ще бъде на площ от около 6 – 7 кв. м., като височината му ще е поне 3 метра. Очакванията са с камбанарията да достигне 4 метра височина. Храмът ще бъде изграден по подобие на църквите, които е градил Уста Колю Фичето. Водосвет за началото на градежа се предвижда да бъде отслужен от отец Янко и отец Диян от Русенската света митрополия.
Народът нарича Св. Прокопий пчелар, защото се смята, че е покровител на пчелите. На 8 юли пчеларите стават рано, още преди да е изгряло слънцето, докато пчелите са още в кошерите. Отиват при тях с две бели погачи /едната за Господ, другата за Св. Прокопий/, кадят пред кошерите хляба, намазват го с мед и после го раздават на съседи и познати за здраве и берекет и, разбира се, за добър мед. Кошерите се "подрязват“, което ще рече, че от всеки се отчупва по парче от медената пита. Този първи мед има магически свойства – с него се лекуват всякакви болести. Не се работи, за да не "изрови облак полето“. Жените пазят празника, за да растат децата живи и здрави.
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
