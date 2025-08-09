ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Откриха ловния сезон за пернат дивеч в Русенско
На практика от днес е позволен ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. По думите на Маринов, който ръководи сдружението от месец май тази година, сезонът се открива по-рано от обичайното, но това според него се дължи най-вече на бързо променящия се климат. "Най-голяма в момента в региона е популацията на гривяк. Други години е имало повече пъдпъдъци, но тази година те са по-малко, заради сушата", обясни Маринов.
Началото на събора бе дадено от Танцова формация "Русчук" с художествен ръководител Богдан Донев. Те изпълниха три танца – "Северняшки", "Хумористичен" и "Шопски", а след това както повелява традицията всички се хванаха на празнично хоро. Всички присъстващи можеха да опитат вкусни гозби, приготвени по автентични рецепти. В Сдружение "Филип Тотю" членуват близо 1500 ловци от 38 дружини на територията на общините Русе, Иваново, Ветово и Сливо поле. Интересен факт е, че първият председател на сдружение "Филип Тотю" е бил самият воевода, като русенската организация е сред основоположниците на националното дружество.
На събитието присъстваха още кметовете на Иваново и Ветово съответно Георги Миланов и д-р Мехмед Мехмед, председателят на Русенската стопанска камара проф. д-р Красимир Ениманев, както и председателят на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва о.з. подполковник Веселин Додев,а също и редица други представители на държавната и местната власт.
С цел недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните излети Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите призовават родните ловци стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, както и противопожарните правила за опазване и защита на горските територии. Особено внимание се обръща за точно изпълнение на установените норми за ограничаване разпространението на африканска чума по свинете по време на ловните излети, в т.ч. мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине, както и да се осъществява надзор на заболяването Инфлуенца по птиците чрез редовно наблюдение за наличие на мъртви птици.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: