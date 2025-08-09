Откриха ловния сезон за пернат дивеч в Русенско

© Със събор на ловните дружини в Русенско бе открит сезона за отстрел на прелетен дивеч. Подобна толкова мащабна инициатива, свързана с лова на пернат дивеч, се провежда за първи път от 35 години насам, като тя се организира от Сдружение ловно-рибарско дружество "Филип Тотю" с председател Десислав Маринов. Сред гостите на събитието, което се проведе днес по поречието на река Русенски Лом бе и областният управител Драгомир Драганов. Той пожела на ловците в региона слука, щастие и късмет, като ги призова да бъдат отговорни към природата.



На практика от днес е позволен ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. По думите на Маринов, който ръководи сдружението от месец май тази година, сезонът се открива по-рано от обичайното, но това според него се дължи най-вече на бързо променящия се климат. "Най-голяма в момента в региона е популацията на гривяк. Други години е имало повече пъдпъдъци, но тази година те са по-малко, заради сушата", обясни Маринов.



Началото на събора бе дадено от Танцова формация "Русчук" с художествен ръководител Богдан Донев. Те изпълниха три танца – "Северняшки", "Хумористичен" и "Шопски", а след това както повелява традицията всички се хванаха на празнично хоро. Всички присъстващи можеха да опитат вкусни гозби, приготвени по автентични рецепти. В Сдружение "Филип Тотю" членуват близо 1500 ловци от 38 дружини на територията на общините Русе, Иваново, Ветово и Сливо поле. Интересен факт е, че първият председател на сдружение "Филип Тотю" е бил самият воевода, като русенската организация е сред основоположниците на националното дружество.



На събитието присъстваха още кметовете на Иваново и Ветово съответно Георги Миланов и д-р Мехмед Мехмед, председателят на Русенската стопанска камара проф. д-р Красимир Ениманев, както и председателят на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва о.з. подполковник Веселин Додев,а също и редица други представители на държавната и местната власт.



С цел недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните излети Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите призовават родните ловци стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, както и противопожарните правила за опазване и защита на горските територии. Особено внимание се обръща за точно изпълнение на установените норми за ограничаване разпространението на африканска чума по свинете по време на ловните излети, в т.ч. мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине, както и да се осъществява надзор на заболяването Инфлуенца по птиците чрез редовно наблюдение за наличие на мъртви птици.