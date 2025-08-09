Пожар в пункт за вторични суровини в Русе

© Русе Медиа Около 18 часа е забелязан гъст черен пушек от работната площадка на пункт за вторични суровини в Русе. Той се намира в района зад "Топливо“. Фирми, които са в непосредствена близост, са подали сигнал на тел.112 и на място е изпратен екип от Втора пожарна, предаде местната Русе Медиа.



В момента на пожара работната площадка е била заключена и не е имало хора, поради което огнеборците са срещнали затруднения при осигуряване на достъпа до огнището.



Оказало се е, че огънят е възникнал в метален контейнер за отпадъци, като пожарникарите са успели бързо да го потушат. В непосредствена близост е имало паркирана техника, която е спасена и не е засегната от пламъците. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.