|Рибар: Преди години сме хващали много големи риби. Сега е жив късмет да уловиш сом 25–30 килограма
По думите му броят на едрите екземпляри рязко е намалял през последните години.
"Преди години сме хващали много големи риби и по много като бройка. Сега е жив късмет да уловиш сом 25–30 килограма. Имам случай с хванат сом 45 килограма“, споделя Тодоров.
Той смята, че макар уловът на тези видове да е разрешен, най-големите екземпляри трябва да бъдат опазени.
"Това са възрастни риби с хайвер, които могат да се размножават. Те поддържат биоразнообразието в реката“, обяснява рибарят.
По закон любителите рибари могат да ловят риба за лична консумация, но не и за продажба. На практика обаче не са рядкост случаите, в които уловените едри риби се продават на ресторанти. Според Тодоров това е вредно както за природата, така и за рибарите.
"Сом до 5 килограма и шаран до 5 килограма са страхотни на вкус. Големите риби, особено сомът, стават мазни, месото не е качествено. А тези възрастни екземпляри хвърлят много повече хайвер и помагат за възстановяване на популацията“, каза тоб в ефира на NOVA.
Риболовът в дивата природа трябва да носи преживявания, а не да се превръща в търговска дейност, категоричен е русенският рибар.
