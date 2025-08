Русе става център на важно международно събитие

© От 4 до 8 август Русе ще се превърне в сцена на международен младежки обмен, посветен на междукултурния диалог, социалната справедливост и мира. Градът ще бъде домакин на петдневния лагер "Rivers of Peace 2025“, организиран от URI Europe в партньорство с глобалната мрежа United Religions Initiative (URI Global) и организации от различни точки на Европа. Лагерът ще обедини 40 младежи на възраст между 15 и 17 години от Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Нидерландия и българското училище в Лондон ,,Иван Станчов“.



Целта на "Rivers of Peace“ е да създаде безопасно и вдъхновяващо пространство, в което участниците да изграждат приятелства, да обменят опит и идеи, и да откриват общи пътища за сътрудничество по теми като мир, екологична и социална справедливост, междурелигиозен диалог и изкуства. Символично избраното име на лагера подчертава значението на реките като източници на живот и свързаност, както природна, така и човешка.



Програмата включва четири тематични дни:



Ден 1: Изграждане на доверие и приятелства



Ден 2: Култури на междурелигиозен диалог



Ден 3: Екологична и социална справедливост



Ден 4: Мир чрез изкуство и творчество



Лагерът е продължение на успешния проект “Seeding the Peace", реализиран през 2024 г., който вече дава своите плодове чрез нови младежки инициативи и нарастващи общности в няколко европейски държави. Организаторите целят да привлекат възможно най-разнообразна група участници, като се стремят към баланс между пол, религия и културен произход.



"За нас е чест да сме домакини на международният формат на лагер на URI Europe "Rivers of Peace“. Символът на реката е в основата на нашата програма, а Дунав - нашето вдъхновение. Дунав е реката, която обединява Европа, преминавайки през цели 10 държави, преди да се влее в Черно море, и е жива нишка от историята на континента“, споделя Ангелина Владикова, председател на сдружение ,,Мостове – Източноевропейски форум за диалог“.



По повод инициативата кметът Пенчо Милков заяви, че Русе винаги е бил пример за мирно съжителство и взаимно уважение между различни общности. "Това е част от идентичността и силата на нашия град. Домакинството на "Rivers of Peace 2025“ е още едно доказателство, че тук се изграждат мостове на доверие и разбирателство между хората. Уверен съм, че този лагер ще затвърди образа на Русе като град на толерантността, диалога и общите ценности“.



Заедно с младежите, ще бъдат включени и млади фасилитатори (на възраст между 18 и 25 години), които ще имат ключова роля в създаването и провеждането на програмата.