Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Три села в Русенско са пред воден режим
Автор: Екип Ruse24.bg 10:37Коментари (0)53
©
Водната криза у нас се задълбочава. Ограничават водоподаването за битови нужди в няколко населени места в Русенско. Има опасност да бъде наложен воден режим, с който да се преодолее тази опасност, съобщават от областната управа в града. За какво стига и за какво не водата в този район и как ще се справят хората?

Три русенски села са изправени пред водна криза. Брестовица, Босилковци и Пейчиново са застрашени да преминат на воден режим, ако не се предприемат спешни мерки.

Драгомир Драганов, Областен управител на Русе пред БНТ: "По принцип голяма част от населените места са със стара водопроводна мрежа, повече от седемдесет-осемдесет години, където загубите възлизат над 80 процента и водоподаването, ако дебитът е 1000 кубически метра, около 200 отиват в населените места и е нужен спешен ремонт на водопроводната система в тези населени места. В община Борово има такъв проект, който е финансиран от Министерството на регионалното развитие, пуснато е авансово плащане. Ще се ремонтират около шест километра и половина водопроводна мрежа в населеното място, за около 2 милиона и половина, обаче още нямат финансиране и затова общината от този месец започва самостоятелно да извършва ремонтни дейности на територията на село Брестовица."

"Нашата област е една от първите области, където няма воден режим и включително и сега няма воден режим, но има ограничено потребление на тези водоизточници, защото голяма част от тях са шахтови и те са пресъхнали и затова се правят допълнителни такива байпас връзки, където могат да се захранват тези населени места, но големият проблем, както ви казах, е в самата мрежа в населените места, където загубите са изключително големи", каза Драганов.

И една добра новина. След като в петък вандалска проява върху водопреносната мрежа на село Бъзън остави без вода над 2000 души за повече от 40 часа, от снощи вода по чешмите на населеното място вече има.

"Снощи, де факто, в неделя, е пусната цялата система и населението е захранено с вода, така че всички могат да ползват услугите на ВиК оператора", допълни областният управител на Русе.

Още по темата: общо новини по темата: 92
10.08.2025 »
06.08.2025 »
05.08.2025 »
05.08.2025 »
03.08.2025 »
02.08.2025 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
12:01 / 10.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
13:30 / 10.08.2025
Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Васил Левски"
Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Васил Левски"
22:58 / 09.08.2025
Евакуираха 40 души от дом за възрастни в Славянци, огънят може да обхване голям завод
Евакуираха 40 души от дом за възрастни в Славянци, огънят може да обхване голям завод
14:08 / 09.08.2025
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
09:42 / 09.08.2025
Актуални теми
Водна криза
Ryanair свали от борда дете в неравностойно положение
Поскъпване на хранителните продукти
Катастрофи в България
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: