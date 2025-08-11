ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Три села в Русенско са пред воден режим
Три русенски села са изправени пред водна криза. Брестовица, Босилковци и Пейчиново са застрашени да преминат на воден режим, ако не се предприемат спешни мерки.
Драгомир Драганов, Областен управител на Русе пред БНТ: "По принцип голяма част от населените места са със стара водопроводна мрежа, повече от седемдесет-осемдесет години, където загубите възлизат над 80 процента и водоподаването, ако дебитът е 1000 кубически метра, около 200 отиват в населените места и е нужен спешен ремонт на водопроводната система в тези населени места. В община Борово има такъв проект, който е финансиран от Министерството на регионалното развитие, пуснато е авансово плащане. Ще се ремонтират около шест километра и половина водопроводна мрежа в населеното място, за около 2 милиона и половина, обаче още нямат финансиране и затова общината от този месец започва самостоятелно да извършва ремонтни дейности на територията на село Брестовица."
"Нашата област е една от първите области, където няма воден режим и включително и сега няма воден режим, но има ограничено потребление на тези водоизточници, защото голяма част от тях са шахтови и те са пресъхнали и затова се правят допълнителни такива байпас връзки, където могат да се захранват тези населени места, но големият проблем, както ви казах, е в самата мрежа в населените места, където загубите са изключително големи", каза Драганов.
И една добра новина. След като в петък вандалска проява върху водопреносната мрежа на село Бъзън остави без вода над 2000 души за повече от 40 часа, от снощи вода по чешмите на населеното място вече има.
"Снощи, де факто, в неделя, е пусната цялата система и населението е захранено с вода, така че всички могат да ползват услугите на ВиК оператора", допълни областният управител на Русе.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 92
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: