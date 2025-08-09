ВиК - Русе: Някой умишлено е отворил крана на изпускателя на водопровода в Бъзън

© Както беше обявено по-рано от ВиК-Русе с. Бъзън е с нарушено водоснабдяване.



При рутинна проверка на състоянието на ВиК системите от нашите специалисти на 08.08.2025 г. се установява, че нивото на резервоара на с. Бъзън е критично ниско. Своевременно се предприемат мерки за откриване на причината, като се предполага, че е възникнала авария на хранителния водопровод. След обследване на мрежата обаче се оказва, че всъщност някой умишлено е отворил крана на изпускателя на водопровода, вследствие на което цялата водопреносна система е била изпразнена. При изпразването на водопровода в него е нахлул въздух. За да се възстанови нормалното водоподаване, вчера наш екип започва обезвъздушаване на водопровода, но за пълното му обезвъздушаване е необходимо съоръжението да бъде разкрито в няколко участъка с багер и да се направят изкуствени отвори по неговата дължина, които по-късно ще бъдат затворени.



До възстановяване на водоснабдяването за нуждите на потребителите е осигурена водоноска за питейна вода, разположена на центъра на селото.



Припомняме на всички потребители на територията на област Русе, че само ВиК операторът може да осъществява експлоатация на водоснабдителната и канализационната система. Всяка външна намеса от неоторизирани от "Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе лица може да доведе до критични ситуации, които да поставят в риск цели населени места.