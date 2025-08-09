ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|ВиК - Русе: Някой умишлено е отворил крана на изпускателя на водопровода в Бъзън
При рутинна проверка на състоянието на ВиК системите от нашите специалисти на 08.08.2025 г. се установява, че нивото на резервоара на с. Бъзън е критично ниско. Своевременно се предприемат мерки за откриване на причината, като се предполага, че е възникнала авария на хранителния водопровод. След обследване на мрежата обаче се оказва, че всъщност някой умишлено е отворил крана на изпускателя на водопровода, вследствие на което цялата водопреносна система е била изпразнена. При изпразването на водопровода в него е нахлул въздух. За да се възстанови нормалното водоподаване, вчера наш екип започва обезвъздушаване на водопровода, но за пълното му обезвъздушаване е необходимо съоръжението да бъде разкрито в няколко участъка с багер и да се направят изкуствени отвори по неговата дължина, които по-късно ще бъдат затворени.
До възстановяване на водоснабдяването за нуждите на потребителите е осигурена водоноска за питейна вода, разположена на центъра на селото.
Припомняме на всички потребители на територията на област Русе, че само ВиК операторът може да осъществява експлоатация на водоснабдителната и канализационната система. Всяка външна намеса от неоторизирани от "Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе лица може да доведе до критични ситуации, които да поставят в риск цели населени места.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: