Григор Димитров попадна в нова класация. Българинът беше избран сред седмината активни играчи, които имат шанс да спечелят турнир от Големия шлем, но все още нямат такъв трофей в своята кариера.



Класацията е на авторитетната медия в този спорт "Tennis Channel", видя "Фокус".



Димитров, който в момента е номер 12 в света, а снощи се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Маями, Флорида, има три полуфинала - на US Open през 2019-а, Wimbledon (2014-a) и Australian Open (2017-а ).



Ето и другите избрани играчи от авторитетната медия:



1. Александър Зверев - финалист на US Open



2. Стефанос Циципас - двукратен финалист (Australian Open - 2023-a, Roland Garros - 2021-a)



3. Ник Кириос - финалист на Wimbledon през 2022-а година



4. Каспер Рууд - трикратен финалист на турнири от Шлема Roland Garros (2022-а, 2023-а) US Open (2022-а)



5. Карен Хачанов - двукратен полуфиналист на турнири от Шлема



6. Андрей Рубльов - десеткратен четвъртфиналист на турнири от Шлема