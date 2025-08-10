Новини
Фермерите в Монтана в борба за оцеляване заради сушата и шарката
Автор: Екип Ruse24.bg 08:36Коментари (0)29
©
Овцевъдният сектор у нас е пред колапс на места. Сушата оставя стадата без храна, а наложените мерки срещу шарка и "син език“ блокират продажбата на животни. 

Методи от монтанското село Владимирово отглежда около 200 овце и кози. Най- голямото му притеснения това лято е, че животните му няма какво да ядат.

"Преди три дни валя за първи път от три месеца Около 20 литра дъжд. Досега няма дъжд, няма с какво да се хранят животните. Всички сме много притеснени, защото това ни е поминъкът и от никъде не изкарваме пари, освен от животните“, твърди пред NOVA животновъдът Методи Лаков.

За трета поредна година фермерът брои капките дъжд, които за жизненоважни за фуража."Животните стават все по- слаби, няма с какво да се хранят. Сега при нас царевицата ще бъде нулева, а и се притесняваме откъде ще си купим. Нито имаме пари, нито имаме и царевица наблизо“.

Проблемът се задълбочава заради ниската изкупната цена на овчето мляко, която от години не се променя. "В момента изкупната цена на суровото овче мляко е 1,80 лева. А всички други консумативи и всичко в държавата върви стремглаво нагоре“, обяснява Лаков. 

Картината се усложнява и от ограничителните мерки срещу шарка и "син език“. В област Монтана няма огнища, но контролът е засилен. "Взеха се решения за засилен контрол на пътищата на територията на областта на живи животни, суровини, продукти от тях, както и странични животински продукти. Не извършване на търговия с животни и не пускаме животните без пастир“, подчерта Герго Гергов, директор на ОДБХ-Монтана.

"В момента мъчим семействата, мъчим децата си. Себе си мъчим. Има праг на търпимост. Останахме само хора, които от 20-25-30 години се занимаваме с животновъдство. Всички други лека полека приключиха", обясни Методи Лаков. 

А прогнозите му за бъдещето не звучат оптимистично. на въпрос къде се вижда след няколко години, той заяви: "Първо да оцелеем тази година! Такива като мен, които разчитат изцяло да се храним от животните, много трудно ще оцелеем“.

07.08.2025 Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
06.08.2025 Доц. Чавдар Филипов за шарката: Има регистрирани 106 огнища, засегнати са около 11 000 животни
05.08.2025 Епизоотичната комисия се събира в Русе заради разпространението на шарка по овцете и козите
04.08.2025 БАБХ удължава мерките срещу разпространението на шарка по овце и кози в Пловдивско






Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
21:30 / 08.08.2025
Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
15:15 / 08.08.2025
Разбиха "криптоферма" в селски имот край Велико Търново, полицията води разследване
Разбиха "криптоферма" в селски имот край Велико Търново, полицията води разследване
10:07 / 08.08.2025
След влизането на двойните цени: Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
След влизането на двойните цени: Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти? 
11:30 / 08.08.2025
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
16:07 / 08.08.2025
Голяма трагедия! 16-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
Голяма трагедия! 16-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
11:27 / 08.08.2025
