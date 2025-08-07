Новини
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Автор: ИА Фокус 12:21Коментари (0)182
©
Допълнителни превантивни мерки за недопускане на шарка по овцете и козите и син език по едри и дребни преживни животни в Русенско бяха обсъдени на днешното извънредно заседание на Областната епизоотична комисия.

Заседанието бе водено от заместник областния управител Георги Георгиев и директора на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ д-р Юлиян Йорданов. Георгиев посочи, че мерките са изцяло превантивни и към момента няма регистрирани случаи на някои от посочените заболявания по животните в региона. "Това е успокояващ факт, но независимо от него предвид ситуацията в Южна България и съседните страни е необходимо да се предприемат допълнителни мерки, които да гарантират по-високо ниво на биосигурност“, коментира Георгиев и отбеляза, че тяхното изпълнение по никакъв начин не натоварва собствениците на животни, а напротив създава предпоставки за недопускане разпространението на посечените заболявания. Георгиев отбеляза още, че превенцията на подобен тип заболявания е много важна, защото по този начин се свежда до минимум опасността от търговски загуби.

Сред мерките, които бяха гласувани днес са незабавното информиране на органите на МВР и ОДБХ за нерегламентирано движение на дребни преживни животни и отглеждане на неидентифицирани такива в личните стопанства. Ще се проведе и мащабна информационна кампания за уведомяване на собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на дребни и едри преживни животни за признаците на заболяванията, както и за задължението на собствениците при съмнение за наличие на някое от заболяванията незабавно да уведомят официалните ветеринарни лекари или началника на отдел "Здравеопазване на животните“ в ОДБХ. Същевременно до 22 август във всички 8 общини от региона трябва да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии, на които да присъстват кметовете и кметските наместници на населените места. Ще се извършва и засилен контрол над дезинфекцията на леки и товарни автомобили, преминаващи през Дунав мост. Такава дезинфекция е извършвана и до момента, но сега се обръща специално внимание на контрола. Припомняме, че в Русенско се отглеждат между 14 000 и 15 000 овце и около 5000 кози. Едрите преживни животни, т.е. говедата и биволите са около 11 000 в региона.

По думите на д-р Йорданов превантивните мерки са важни, за да се спомогне опазването на региона и да не се допусне някое от споменатите заболявания. Според него появата на някое от заболяванията може да доведе до сериозна икономическа вреда за целия отрасъл.

По последни данни огнищата на шарка по овцете и козите в цялата страна са 106, като са засегнати общо 11 000 животни от 5 области – Пловдив, Хасково, Стара Загора, Бургас и Ямбол. Положителните проби за син език от сероптип 8 /за серотип 4 животните са ваксинирани и се ваксинират ежегодно/ са 3. Става дума за три заболели овце, отглеждани в нерегистрирани лични стопанства в областите Кюстендил и Габрово. Важно уточнение е, че придвижването с цел търговия на овце и кози е забранено до 30 август в цялата страна. Придвижването на дребни преживни животни с цел клане е допустимо при специфични условия, като се изисква задължително уведомление до директора на съответната ОДБХ и клиничен преглед на животните. Допълнително условие има за движение на т.нар. разполдници – изискват се и кръвни проби. Всички животновъдни обекти на територията на областта са уведомени от страна на ОДБХ. И двете заболявания не са опасни за хората.

Колкото до съседна Румъния, там ситуацията е сравнително спокойна. По данни на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева през последните седмици са констатирани едно огнище на шарка по овце и кози и три на африканска чума по свинете. И четирите огнища са овладени.

