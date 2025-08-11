ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Кметът на Сунгурларе: До 2 ч. снощи бяхме в гората! От 15 години работя в системата - не помня досега да е имало такъв пожар с такива големи мащаби!
През цялата нощ на терен останаха 11 пожарни коли. Екипите изчакаха тъмната част на деня, когато вятърът стихва, за да влязат по- близо до огнището на пожара. Вчера следобед той се разгоря най- силно между селата Бероново и Скала , но остана далеч от къщите и не създаде опасност за хората.
Остава готовността за евакуация при необходимост, както и обявеното бедствено положение за Сунгурларе и селата Бероново , Славянци, Скала и Балабанчево.
"До 2 ч. снощи бяхме в гората, опитвахме се да спрем разпространението на пожара към населените места. За съжаление, все още огнищата са действащи. Не можем да кажем, че е локализиран пожарът. Към момента няма опасност за населените места. Едното огнище е в посока село Бероново, другото към село Скала“.
Това каза пред bTV инж. Димитър Гавазов, кмет на Сунгурларе.
"От 15 години работя в системата на горите в този район, не помня досега да е имало такъв пожар с такива големи мащаби“, посочи още кметът.
По думите му днес се очаква да се включи един хеликоптер от Ново село и двата шведски самолета.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: