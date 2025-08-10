ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
На терен, в момента има общо девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, както и хеликоптера от Ново село. Всеки момент се очаква да пристигне още един хеликоптер "Кугър" и двата шведски самолета, както и два булдозера.
Земеделски производители от региона помагат активно в борбата с огъня, като са ангажирали техниката, с която разполагат и носят вода. С пожарите се борят и доброволци. Опасност за жителите във въпросните села и техните домове и стопанства няма.
Заповедта на кмета остава в сила до пълното потушаване на огъня. На този етап не може да се кажат какви точно са щетите, както и колко точно е изгорялата площ. Въпреки, че пожарът към момента, е овладян все още има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне своята посока, затова ситуацията се следи много внимателно.
Евакуираните през вчерашния ден възрастни хора от домът за лица с увреждания в с. Славянци няма да бъдат върнати в дома през днешния ден. На място са директорът на РДПБЗН старши комисар Николай Николаев, областния управител на Обл. Бургас Владимир Крумов, Калин Стоянов, Исмаил Осман.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
15:15 / 08.08.2025
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
16:07 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: