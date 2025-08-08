Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити само защото смятате, че ще станат по-неизгодни
Автор: Екип Ruse24.bg 21:20Коментари (0)37
© NOVA
Безплатно и автоматично ще се превалутират и кредитите, и спестявания, без нужда да се ходи до банката. Еврото не е причина фиксираните лихви да се променят, а се очаква лихвите по кредитите да продължат да бъдат едни от най-ниските в Европа.

Що се отнася до обмяната на пари в БНБ, това ще може да се случва безплатно и завинаги. В търговските банки и пощенските клонове услугата няма да се таксува от 1 януари до 30 юни.

Банкоматите, ПОС терминалите и банковите услуги вече показват стойностите в двете валути.

"Това, което влиза в сила от днес, е двойната визуализация, която вече е факт за устройствата. Хората не е необходимо да правят нищо – да променят карти или сметки. Промяната ще бъде направена на системно ниво", обясни пред NOVA Радослав Димитров, главен директор "Картов бизнес" в Борика.

Процесите ще останат невидими за крайния клиент до 00 часа на 1 януари, когато от банкоматите вече ще може да получим само евро. "Зареждането ще започне преди края на текущата година като устройствата, които имат по 4 касети – 2 от тях ще бъдат заредени с евро, но те няма да бъдат налични за ползване. От полунощ тези касети в евро се активират и стават разполагаеми за ползване, докато касетите с лева се деактивират и спират да се ползват", допълни Димитров.

Условията по кредитите няма да се променят, а превалутирането на всички сметки ще стане автоматично и безплатно.

"Очакваме, че ниските лихви, които в момента в Европа само ние и Малта сме с толкова ниски лихви по кредитите, ще останат такива и през следващата година. В никакъв случай не теглете кредити само защото смятате, че ще станат по-неизгодни, кредит се тегли само тогава, когато парите наистина ви трябват за нещо важно", предупреди кредитният консултант Тихомир Тошев.

Част от търговските банки удължиха и срока, в който можем да внасяме спестяванията си по сметка безплатно - до 31 октомври.

Още по темата: общо новини по темата: 1362
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
предишна страница [ 1/227 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изкуствен интелект
Лято 2025
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: