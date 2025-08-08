Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата

© bTV Остават по-малко от 5 месеца до окончателното преминаване към еврото като основна разплащателна валута в България.



В този период – 8 август 2025 г. – 1 януари 2026, разплащателната единица все още си е лев, но етикетите на цените ще са в двете валути.



Двете цени трябва да бъдат изписани с един и същ шрифт и цвят, за да не се подвеждат потребителите, че има някаква промоция.



Изключение за посочване на двете валути има за бензиностанции и таксита.



"Еврото ще повлияе по-скоро на финансирането на държавата при по-добри условия. Ще създаде възможности за бизнеса, за хората, които пътуват, да бъдат облекчени и да се чувстват по-стабилни, а репутацията на държавата ще се повиши“, смята Хампарцумян.



По думите му по-облекчени в периода на превалутиране ще са хората, които и в момента плащат с карти и телефони, а другите според него ще свикнат с времето.



Неговият съвет към хората, които събират монети, е де не чакат последния момент да ги обърнат в евроцентове или ваучери, предава bTV.